Com han de refrigerar-se o congelar-se els aliments?

Quan anem a fer la compra al supermercat, un dels mals de cap són els productes congelats i refrigerats. El motiu: garantir que es conservin en l’estat òptim des que els comprem fins a l’hora de ser consumits a casa. Per això, cal evitar que l’aliment estigui exposat a altes temperatures en el trajecte des del supermercat. Com a regla general, si estarà més d’una hora a temperatura ambient, sempre és preferible utilitzar bosses isotèrmiques.

Una vegada a casa, el primer que hem de fer és col·locar els aliments que necessiten fred en el seu espai corresponent: frigorífic o congelador.

Alguns aspectes a tenir en compte. Hi ha bacteris que creixen a partir de 4,5 °C, per la qual cosa la nevera ha d’estar programada a una temperatura màxima de 4 °C. En el cas del congelador, es recomana mantenir-lo a temperatura de -18 °C o inferior, per a garantir una conservació prolongada.

Quant als aliments recentment cuinats i encara calents, poden deixar-se refredar a temperatura ambient durant un màxim de dues hores (una hora com a molt en els mesos o punts geogràfics càlids). No hi ha problema si s’introdueixen en el frigorífic encara calent, sempre que es canviïn a un envàs tancat i es col·loquin separats dels productes que ja estan a la nevera. Mai han de ficar-se a la nevera directament en l’olla o la paella en la qual s’hagin cuinat, perquè han d’estar ben tapats a la nevera.