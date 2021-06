Els hotelers barcelonins passen el tràngol amb la certesa que se’n sortiran

En condicions sanitàries normals, un dia de finals d’abril dormirien a hotels de Barcelona unes 60.000 persones, però avui només ho faran poques més de 2.000. Són dades que ha ofert el Gremi d’Hotels de Barcelona en una roda de premsa per analitzar la situació actual en relació a la pandèmia. Però el problema que tenen és temporal: el sector té clar que hi ha una data final, tot i que no saben quina. “La situació se’ns fa molt més que complicada; l’estiu és l’última oportunitat que tenim de remuntar”, ha indicat el president del Gremi, Jordi Mestre.

Les xifres que han ofert són molt negatives: un 70% dels establiments estan tancats i el 90% de treballadors es troben en situació d’ERTO. Des de l’arribada de la covid-19, han deixat de facturar 2.100 milions d’euros o, el que és el mateix, els ingressos del conjunt d’hotels de la capital catalana s’han reduït un 95% en 15 mesos. L’ocupació, asseguren Mestre i el director general de l’associació, Manel Casals, és “baixíssima” i els preus actuals dels hotels que sí que estan oberts -131 en total- es troben entre un 50% i un 60% per sota dels nivells habituals en aquesta època.

Hi ha una dada que deixa lloc a l’optimisme: “No ens consta que hi hagi hotels que hagin tancat definitivament o tinguin intenció de fer-ho; tenim molt clar que l’hoteleria és rendible a llarg termini a Barcelona. La crisi sanitària és temporal i d’aquí un, dos o tres anys tornarà la normalitat”, ha assegurat Mestre. El que sí que han notat des del Gremi és el canvi de propietaris d’alguns hotels. De moment, en tenen comptabilitzats una desena, tant de grans com de petits. Qui està comprant hotels en aquesta conjuntura? “Els fons voltor apareixen quan oloren sang: el seu ideari és comprar barat per vendre car”, ha dit Mestre durant la seva intervenció.



El Mobile, l’estiu o l’any que ve

Quan començarà la recuperació esperada? És incert. El Mobile World Congress (MWC) és el primer horitzó que tenen marcat al calendari per començar a reobrir. Si bé en condicions sanitàries normals ja hi hauria una previsió del nombre de visitants que arribarien a Barcelona en motiu de la fira, actualment, fins dues o tres setmanes abans de l’esdeveniment “no tindrem una idea del volum ni sabrem si cal obrir hotels o no”, ha indicat Casals. I és que l’antelació a què estaven acostumats els hotels ara ja no existeix.

El mateix ocorre amb les vacances d’estiu. El director general del Gremi calcula que “amb prou feines arribarem a un 50% d’hotels oberts”. I és que, de moment, assegura que hi ha molt poques reserves. Mestre ha afegit que “el turisme estranger és el que ens dona vida i, normalment, fa les reserves amb mesos d’antelació”. Com que encara no se n’han començat a registrar, suposa que no vindran visitants o que aquests han optat per altres destinacions “que s’han posat les piles”. Encara hi ha un tercer termini que contemplen per a l’inici de la reactivació: l’any 2022. És l’escenari més pessimista, però que una minoria d’hotels contempla.

La clau és la vacunació

Segons el Gremi d’Hotels de Barcelona, la recuperació ha de tenir com a base les vacunes. En demanen més quantitat i que es posin amb més rapidesa. Però l’arribada de turistes estrangers no només depèn de la vacunació de la població local, sinó també de la dels principals països emissors, com el Regne Unit, França, Alemanya, els Estats Units o Rússia. Per tal d’accelerar el procés, Jordi Mestre considera que com més recursos es destinin a la vacunació, millor.

“El primer és que hi hagi vacunes suficients, però si n’hi ha, hi ha d’intervenir tothom que pugui: les farmàcies, l’exèrcit… Estem en una situació d’emergència nacional”, ha afirmat. De fet, Mestre ha carregat contra les ajudes que ha rebut el sector hoteler i considera que els diners d’alguns crèdits que s’han donat farien més servei si es destinessin a comprar vacunes. Una mesura que sí que ha donat aire al sector són els ERTO: “Van ajudar molt a parar el cop al principi, però veurem fins quan duren”. A més, assegura que la condició de no acomiadar cap treballador que ha estat en situació d’ERTO durant els sis mesos següents per no perdre les bonificacions aplicades fa tirar enrere alguns empresaris. “Hi ha companyies que han renunciat a l’ERTO per presentar ERO”.

La resta de fonaments de la recuperació han de ser, segons Mestre, transmetre que Barcelona és una destinació segura, el passaport sanitari, l’activació de fires i congressos i l’ampliació d’infraestructures com la Fira de Barcelona i l’Aeroport del Prat. Pel que fa a la destinació segura, Mestre assegura que “Barcelona està preparada: no tenim cap problema amb les mesures i la formació del personal”. El que falta ara al sector és la matèria primera, els turistes.

