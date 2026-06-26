Andorra Telecom ofereix trucades gratuïtes a Veneçuela per a facilitar la comunicació després dels terratrèmols

Davant la greu situació provocada pels terratrèmols que han afectat Veneçuela, Andorra Telecom posa en marxa una mesura excepcional per a ajudar els seus clients «a mantenir el contacte amb familiars i persones estimades». Totes les trucades efectuades pels clients d’Andorra Telecom des d’Andorra cap a números de Veneçuela, així com les trucades realitzades des de Veneçuela cap a Andorra, seran gratuïtes durant aquest període excepcional.
Amb aquesta iniciativa, Andorra Telecom vol contribuir a facilitar les comunicacions en uns moments especialment difícils, «en què poder parlar amb els éssers estimats és més important que mai». La mesura es mantindrà mentre les circumstàncies derivades d’aquesta emergència ho facin necessari.
Per a qualsevol dubte o informació addicional, els clients poden contactar amb el Servei d’Atenció al Client d’Andorra Telecom o consultar els canals oficials de la companyia.