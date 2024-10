Com estalviar en il·luminació? Bombetes LED o de baix consum?

Les bombetes LED, més sostenibles que les de baix consum (AMIC)

Les bombetes de baix consum, també conegudes com a fluorescents compactes (CFL), van suposar un gran avenç en l’estalvi energètic quan es van introduir, oferint un consum molt inferior al de les bombetes incandescents. No obstant això, les bombetes LED han anat guanyant popularitat per les seves prestacions.

Les bombetes LED consumeixen fins a un 80% menys d’energia que les incandescents i fins a un 40% menys que les de baix consum, convertint-se així en l’opció més eficient. A més, la seva vida útil pot arribar fins a les 25.000 hores, mentre que les CFL solen durar al voltant de 10.000 hores.

Un altre avantatge de les bombetes LED és l’encesa instantània a plena potència, sense necessitat d’escalfament progressiu com en el cas de les de baix consum. En l’àmbit mediambiental, les LED tenen un impacte menor, ja que no contenen mercuri, un element contaminant que es troba a les bombetes de baix consum i que requereix un tractament especial quan es reciclen.

Encara que inicialment les bombetes LED poden ser una mica més cares, el seu preu ha anat baixant amb el temps, i l’estalvi que suposen en la factura elèctrica, juntament amb la seva major durabilitat, compensen sobradament la inversió inicial. A més, estan disponibles en una àmplia gamma de temperatures de color, des de llums càlides fins a fredes, oferint així més opcions per a adaptar-se a les necessitats de cada espai.





Per Tot Sant Cugat