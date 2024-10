Imatge que simula una persona amb estrès laboral (Getty images)

L’estrès laboral és una resposta física i emocional que es produeix quan les demandes al lloc de treball superen les capacitats i recursos de la persona per a fer-hi front. Pot sorgir per diverses raons, com ara la sobrecàrrega de treball, la manca de control sobre les tasques, l’ambient laboral tòxic o la pressió constant per a assolir objectius.

Els símptomes que presenta l’estrès laboral són:

Símptomes físics i psicològics: Mals de cap, fatiga, problemes digestius, insomni i dolors musculars. Emocionalment, l’estrès pot manifestar-se amb irritabilitat, ansietat, depressió i una disminució de la motivació.

Baix rendiment: L’estrès prolongat pot afectar negativament la productivitat i la qualitat del treball. Les persones poden tenir més dificultats per a concentrar-se, prendre decisions o resoldre problemes de manera eficient.

Problemes de relacions: Pot influir en les relacions amb els companys de feina, creant tensió o conflictes. Això, pot agreujar la situació d’estrès i crear un cercle viciós.

Desmotivació i desgast emocional: Quan l’estrès es manté al llarg del temps, les persones poden sentir-se desmotivades i patir desgast emocional, un fenomen conegut com a “burnout”. Aquest estat pot portar a una desconnexió emocional del treball, dificultant encara més el rendiment i la satisfacció laboral.

Les principals causes que el provoquen són la sobrecàrrega de treball, la falta de control sobre la manera com es duen a terme les seves tasques, la no presa de decisions, la manca de claredat en els objectius o les expectatives laborals, els conflictes interpersonals o la inseguretat laboral (por a perdre la feina o desconeixement del futur professional).