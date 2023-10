Coll de Nargó celebra la seva Festa i Fira de Muntanya

Cartell de la Festa i Fira de Muntanya de Coll de Nargó

Coll de Nargó organitza, per quart any, la seva Festa i Fira de Muntanya, el principal esdeveniment de tardor del municipi. La cita és al llarg d’aquest cap de setmana, fins diumenge, i inclou la Fira del Rovelló, que suma ja 28 anys en actiu, juntament amb l’Aplec d’Escalada, que enguany ha celebrat la seva 10a edició. Els tres dies, estan tenint un ampli ventall d’activitats per a donar a conèixer la població als visitants. Tant divendres, com aquest dissabte al matí, ja s’han celebrat nombrosos actes, però encara han de tenir lloc els programats per a aquesta tarda i demà diumenge.

Aquest dissabte a la tarda, la programació ha començat a 2/4 de 4 amb un taller de carbassa de roba, amb Laura Mortés. A les 4, des de l’església de Sant Climent, s’ha iniciat una ruta literària inspirada en la novel·la Les dones d’aigua i els homes de la corbata verda, a càrrec del seu autor, Marcel Fité.

Simultàniament, de les 4 a les 7 de la tarda, a la zona esportiva, hi ha rocòdrom, tirolina, tir amb arc, circuit BTT i food truck. Al mateix recinte, i pels més agosarats, a les 5 de la tarda començava l”Escalabirres’. A 2/4 de 7, es farà una taula rodona sobre la situació actual de l’escalada. I a 2/4 de 8 del vespre, als dipòsits, una exhibició de Highlines Vistes al Roc Roi. Per a completar el dia d’avui dissabte, a les 9 del vespre tindrà lloc un sopar popular al Poliesportiu, seguit del ja conegut Llançament al Pernil i d’animació musical.

L’últim dia, diumenge 8, el programa arrencarà a les 10 del matí amb un esmorzar amb xocolata pels participants a l’Aplec, al Bar La Societat. A les 11, començarà l’últim taller literari, a l’antiga botiga de Cal Tonís, titulat ‘Rais i aventures literàries: un ofici i uns paisatges per recordar’. I, a les 12 del migdia, a la Dinosfera, es llegirà el conte de la Senyora de les Muntanyes. La cloenda serà a 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament amb l’obra de teatre ‘Camins que parlen’ a càrrec de la companyia urgellenca La Fanga Escènica.





Exposició de maquetes i concurs de fotografia

Durant tota la fira es pot veure l’exposició de maquetes de suro de Jaume Vílchez (a la sala polivalent de l’Ajuntament) i l’exposició exterior ‘Camins que parlen’. A més a més, es pot gaudir de visites guiades a la Dinosfera i, com a novetat, hi ha el primer Concurs de Fotografia dedicat a l’Aplec i la Fira.