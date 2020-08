Claus per a rentar els cabells a l’estiu i reduir els problemes de caiguda a la tardor

Que la caiguda del cabell a la tardor sigui més important que a la primavera és un factor íntimament lligat a les cures (o falta d’elles) que li donem al nostre cabell durant l’estiu. La calor, el sol i la deshidratació, així com altres agressions externes, poden danyar el cabell i cuir cabellut. Per això és important crear una correcta rutina de rentada, per a protegir i reparar el nostre cabell davant aquestes agressions.

El doctor Javier Pedraz, director mèdic de la Clínica Capilar Insparya de Madrid, comparteix amb nosaltres deu claus perquè la rentada del cabell sigui el més eficaç possible.

10 claus per a rentar (bé) el cabell a l’estiu

1. Elimina bé el clor i la sal després del bany en la piscina o en el mar. La seva aigua pot deixar residus agressius per al cabell. Sempre que puguis, esbandeix-te bé el cabell sota una dutxa d’aigua dolça.

2. Usa el xampú indicat per a la teva mena de cabell. Això pot semblar una obvietat, però és important saber quines són les necessitats del cabell i adequar el tractament a aquestes. No és el mateix usar un xampú d’ús regular com un de tractament d’alguna simptomatologia com a caspa, greix, irritació o caiguda.

3. Fuig dels components químics i sulfats dels xampús, especialment si es té el cabell castigat i feble. Utilitza xampús amb ingredients naturals, que danyen menys el cabell.

4. Fes un massatge suaument al cuir cabellut. No usis les ungles, ja que pots esgarrapar el cuir cabellut i fins i tot arrencar cabells. El massatge ha de durar uns 2 minuts.

5. Deixa el xampú uns minuts perquè els seus principis actius actuïn adequadament. Una bona idea és començar pel cabell, a la dutxa, i deixar el xampú mentre et rentes el cos.

6. Aclareix bé el cabell per a eliminar qualsevol resta de xampú. És important aclarir amb insistència.

7. Evita usar molta aigua calenta. Aquest consell serveix durant tot l’any. Si et rentes el cabell amb aigua tèbia, les escametes que formen cada pèl romandran enganxades entre si i el cabell tindrà més lluentor i un tacte més sedós.

8. Deixa assecar el teu cabell a l’aire i no te’n vagis a dormir amb el cabell humit, per molt refrescant que et sembli, ja que la humitat pot afavorir l’aparició de fongs que acabin derivant en caspa.

9. Rentar-ho diàriament. Igual que la pell, el cuir cabellut i el cabell a l’estiu estan més exposats a la brutícia, suor i contaminació, per la qual cosa és necessari rentar el cabell diàriament.

10. Quins són els ingredients perfectes per a l’estiu? En aquest moment és bàsic utilitzar xampús amb ingredients que nodreixin el cabell i el protegeixin

Per bellezactiva.com