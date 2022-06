Cinc senyals per a saber quan hem de canviar les rodes del cotxe

Els pneumàtics són un element fonamental del nostre cotxe i cerciorar-se de manera periòdica del seu bon estat és imprescindible per a circular amb seguretat. Les rodes no tenen una “data de caducitat” concreta, i aquesta no sols depèn de la seva data de fabricació o dels quilòmetres que hàgim fet amb ells. La seva vida útil dependrà de nombrosos factors com l’estat del mateix cotxe, de la calçada, de la temperatura ambient i, fins i tot, de la nostra manera de conduir.

Hi ha alguns senyals inequívocs als quals hem de parar atenció per a saber quin és el millor moment per a un canvi de pneumàtics. Si els pneumàtics perden aire, és senyal que amaguen algun problema: per a saber-ho, comprova la pressió de l’aire almenys una vegada al mes i porta sempre la recomanada pel fabricant.

Observa si presenten desgast irregular o cops en la carcassa que posin en dubte la seva recomanació d’ús. Vigila que els pneumàtics no estiguin cristal·litzats i tinguin esquerdes. Si això passa, les rodes no estaran en les condicions idònies per a oferir un bon nivell de seguretat. Si veus que el cotxe no s’aferra o no frena prou, sobretot sobre mullat, també és un indicador que has de canviar els pneumàtics.

Quan notem vibració en el volant tampoc és bon senyal. Això sol passar a més de 90 km/h (i s’agreuja quan se circula a major velocitat) i pot estar relacionat amb un mala alineació dels pneumàtics, pressió incorrecta o altres factors, però no hem de deixar-ho passar sense revisar-ho per a trobar la causa i canviar els pneumàtics si és necessari.

A més, és recomanable substituir el pneumàtic quan la banda de rodadura estigui entorn dels 3 mm, sent obligatori fer-ho abans del límit legal. A més, cal recordar que la normativa contempla com a infracció greu circular amb els pneumàtics en mal estat i s’aplica una multa per cada pneumàtic defectuós.