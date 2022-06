Com espantar els mosquits de manera natural

La llimona tallada per la meitat i clavada amb uns quants claus aromàtics és una de les receptes més antigues que existeixen. Col·loca-les a l’habitació on dorms o en aquelles estàncies en les quals no vulguis tenir-los a prop.

Les plantes aromàtiques tampoc són gaire compatibles amb els mosquits. Sobretot algunes com la l’espígol, el romaní, la farigola, la camamilla, l’alfàbrega o la menta, les quals són força efectives. Altres olors que no suporten aquests insectes són l’all, el vinagre o la ceba, per tant, pots col·locar, així mateix, aquests productes per la casa. Potser no tindràs una olor molt agradable a la teva llar, però te’n lliuraràs de les indesitjables picades.