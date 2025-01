Cerquen voluntaris per a una nova acció de neteja de l’entorn a Organyà

Acció de neteja als voltants d’Organyà



L’Ajuntament d’Organyà i el grup “Per una Catalunya Neta” organitzen una nova acció de neteja de l’entorn natural, per tal de retirar-ne deixalles i brutícia. Per això, han fet una crida perquè s’hi apunti un nombre important de gent, perquè així l’activitat sigui més eficient i es pugui treure del medi el màxim possible de brossa.

La netejada es farà la setmana entrant, el dissabte dia 25 de gener, a partir de les 10 del matí. El lloc de trobada serà la plaça de les Homilies, a Organyà. Des d’allà els participants aniran als voltants de la vila per a dur a terme l’acció. S’aconsella portar bon calçat i guants.

Les persones que estiguin interessades a prendre-hi part poden confirmar la seva assistència trucant al telèfon 973 383 007 o bé amb un missatge al mòbil 606 883 519. En acabar la jornada, s’oferirà un dinar als participants per a agrair-los la col·laboració.