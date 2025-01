Ordino: La Ludoescola posa en marxa el servei PREST

La Ludoescola a Ordino. Foto: Comú d’Ordino

A Ordino, la Ludoescola ha posat en marxa un nou servei, PREST, pensat per a famílies que no poden arribar just a les 17 hores a recollir els infants a les escoles. Així és previst que funcioni de les 17 a les 17.30 hores. Els infants esperaran a la Ludoescola una mitja hora on rebran atenció fins que arribin els seus pares a recollir-los.

Des del Comú d’Ordino s’informa que aquest servei tindrà un cost de 18 euros al mes i les inscripcions es poden fer al servei de Tràmits de la corporació local ordinenca. Més informació al número de telèfon 878 150.