Un BC Andorra en hores baixes rebrà diumenge al Madrid a l’ara Poliesportiu Toni Martí

Jugada en atac del BC Andorra en el partit de lliga contra el Girona. Foto: ACB

El Poliesportiu d’Andorra passa a anomenar-se Pavelló Toni Martí. Així ho ha decidit el Govern fa uns dies, amb la col·laboració del Bàsquet Club Andorra, amb l’objectiu de recordar qui va ser cap de Govern i cònsol d’Escaldes-Engordany. Està previst, aquest diumenge, abans del partit de lliga regular entre el BC Andorra i el Real Madrid (18:30 hores), efectuar l’acte de descoberta del nou cartell.

Pel que fa a aspectes purament esportius, el Reial Madrid visita la Bombonera sent tercer a la lliga ACB, mentre que el BC Andorra ve d’encadenar cinc derrotes consecutives que el situen a la part baixa de la classificació amb un panorama més que complicat de cara a la permanència. Especialment si la seva tònica de joc no varia. El tècnic basc, Natxo Lezcano, està sent seguit amb lupa, encara que també és veritat que el BC Andorra està de pega amb les nombroses lesions de jugadors. Sigui com sigui, l’objectiu ha de ser allunyar-se del descens.