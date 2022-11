Cellab presenta el projecte d’implementació de les GMP en sessió clínica a l’hospital de Meritxell

La sala d’actes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha estat l’escenari escollit per Cellab per a presentar el seu nou projecte: convertir-se en un laboratori fabricant de medicaments de teràpia avançada en investigació. Com a convidats hi ha havia un repertori de metges de diverses especialitats interessats en conèixer de primera mà el canvi que experimentarà l’empresa, ja que després de vuit anys dedicant-se a la conservació cel·lular, el laboratori andorrà iniciarà aquesta nova activitat en els propers mesos.

Les GMP de l’anglès, (Good Manufacturing Practices) o Normes de Correcta Fabricació (NCF) són les directrius fonamentals que defineixen els estàndards de qualitat en la fabricació de medicaments. Així mateix, asseguren que els processos productius que es duen a terme al laboratori es realitzen amb les garanties adequades per al seu ús previst. A la Unió Europea, aquestes normes de qualitat són d’obligat compliment per als laboratoris fabricants.

Aquest fet permetrà que Cellab, a banda de conservar cèl·lules mare neonatals (procedents del cordó umbilical) i adultes (procedents del teixit adipós), pugui fabricar medicaments de teràpia avançada des d’Andorra cap a diversos assajos clínics d’hospitals i grups de recerca de tota Europa. Durant la sessió, es van presentar els assajos que permetran la fabricació tant bon punt s’aconsegueixi la certificació.

A banda d’explicar aquest canvi tan important per a Cellab, aquesta sessió clínica també va servir per a presentar un cas d’èxit fet a Andorra amb cèl·lules mare adultes en una isquèmia crítica d’extremitat. El Dr. Efrem Gómez i la Dra. Montserrat Salarich, metges especialistes en Angiologia i Cirurgia Vascular, van ser els metges executors de la teràpia biològica que va salvar d’una amputació d’una cama des del genoll a una pacient gràcies a l’efecte de les cèl·lules mare.

Cellab, a un pas de convertir-se en un laboratori pioner

La Directora del laboratori Cellab, la Dra. Casamayor Genescà va explicar durant la sessió que “l’objectiu de la implementació de les GMP és establir sinèrgies amb altres empreses per a fabricar tractaments per a assajos clínics i grups de recerca de tota Europa, convertint Andorra en un centre productiu de primer nivell de medicaments de teràpia avançada”.

Què són els medicaments de teràpia avançada?

Els medicaments de Teràpia Avançada són productes altament innovadors que es basen en l’ús de gens (teràpia gènica), cèl·lules (teràpia cel·lular) i/o teixits (teràpia tissular) per a prevenir o tractar diverses malalties. La seva rellevància es deu al seu alt potencial per a constituir tractaments personalitzats, i al fet que estan revolucionant la medicina al postular-se com a noves estratègies terapèutiques per a la cura de malalties que fins al moment no disposen de tractaments eficaços.

El procés d’implementació de les GMP és un procés d’alta complexitat que requereix el fet de complir amb les normatives exigides per l’EMA (European Medicines Agency). Cellab ha realitzat una sèrie d’adequacions a les instal·lacions per a poder assolir la certificació.

Sobre Cellab

És una empresa andorrana de medicina regenerativa que compta amb diverses línies d’activitat: Cellab Celbank, banc privat de sang i teixit de cordó umbilical i cèl·lules mare adultes, Cellab Celular, serveis de teràpia cel·lular i Celular Clinic, clínica de medicina regenerativa on aplica tractaments per a patologies traumatològiques.