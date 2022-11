El rider andorrà, Mario da Cruz, debuta a la Copa d’Europa de Pitztal amb poca fortuna

Mario da Cruz ha debutat aquest dimecres a Pitztal, Àustria, amb la primera de les dues curses previstes de la Copa d’Europa. L’andorrà ha finalitzat 82è en un dia de condicions complicades per la neu caiguda al circuit i amb una alta participació -100 riders- i un alt nivell.

Degut a les condicions del temps dels últims dies, ahir dimarts no es va poder realitzar la jornada d’entrenaments oficials. Avui dimecres, amb neu nova a la pista i les complicacions que això implicava per a tots els participants, s’ha realitzat la competició en un circuit més curt que obligava a realitzar una molt bona sortida. Da Cruz ha comès una errada en sortir i ja ha perdut massa temps, difícil de recuperar en un circuit curt com el d’aquesta jornada.

32 riders en menys d’un segon

Així, l’andorrà ha marcat un crono de 40.98, a 3.20 del millor i, a més de dos segons de la 32ª plaça que donava accés a les rondes de les finals. L’alt nivell de la cursa ha quedat palès en què els 32 primers classificats han estat tots dins d’una forquilla de menys d’un segon (+0.99 ha fet el 32è, el francès Ken Vuagnoux).

“L’start marcava la diferència”

“En ser un circuit tan petit i amb tant nivell els temps són molts justos. També era bastant pla i l’start era el que marcava la diferència. El que feia bé l’start, guanyava. Jo he fet una petita errada en sortir i això m’ha deixat fora de la competició”, ha explicat el rider andorrà.

Aquest dijous es disputa una segona cita d’aquesta Copa d’Europa de Pitztal, prevista també per a les 10:30h.