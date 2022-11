Ajut de 150 euros per unitat familiar de convivència per tal de contribuir a la despesa de calefacció

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Decret de modificació temporal del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat que els increments dels preus dels productes energètics han repercutit directament en el poder adquisitiu de les famílies. Jover ha apuntat que, aquest fet, afegit a les condicions climatològiques d’Andorra, obliga les persones a haver de fer front a despeses considerables en calefacció per a pal·liar les temperatures hivernals.

Davant d’aquesta situació, el Govern té la voluntat de contribuir, de manera extraordinària i puntual, a la despesa de la calefacció i és per aquest motiu que es promou el Decret aprovat, mitjançant el qual es regulen els ajuts per a contribuir a la despesa de calefacció que s’abonaran mitjançant transferència bancària en un únic pagament per un import de 150 euros.

Entrant al detall, Jover ha posat en relleu que per a accedir a aquests ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits específics següents:

Complir el requisit de residència legal, efectiva i permanent a Andorra, i acreditar que s’hi ha residit durant un període mínim de tres anys immediatament anterior a la sol·licitud.

No disposar d’ingressos superiors a 1,3 vegades el LECS personal o familiar ni superar el barem de valoració patrimonial, regulats als articles 31 i 32, respectivament, de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. El període de referència per a determinar els ingressos totals en còmput anyal de la persona o la unitat familiar de convivència són els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

En el cas que la despesa de calefacció estigui inclosa en el lloguer de manera preuforfetària, que aquesta s’hagi vist incrementada més enllà de l’Índex de Preus del Consum (IPC) respecte a l’hivern 2021-2022.

L’import de l’ajut és de 150 euros i s’atorga en un pagament únic per unitat familiar de convivència. S’abonarà, preferentment, mitjançant transferència bancària en un únic pagament.

Aquests ajuts es poden sol·licitar entre l’1 de desembre del 2022 i el 31 de gener del 2023. Les persones que vulguin demanar aquest ajut han de presentar la sol·licitud corresponent a través de la seu electrònica del Govern, i han d’aportar tota la informació que se’ls requereixi. Si la persona no disposa de mitjans electrònics per a presentar la sol·licitud, pot adreçar-se al Servei de Tràmits del Govern, als Serveis Socials d’Atenció Primària de la parròquia de residència o al Servei d’Atenció Immediata del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Les persones que, a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret, siguin beneficiàries d’una prestació familiar per fill a càrrec, una pensió de solidaritat o un ajut econòmic ocasional per a l’accés a l’habitatge de lloguer, no han de formalitzar la sol·licitud esmentada, atès que s’atorga de manera automàtica, sense perjudici que es pugui comprovar posteriorment el compliment de tots els requisits establerts.