CCIS: l’economia andorrana supera les expectatives que hi havia al començament de l’exercici 2021

La Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha presentat aquest dimarts, dia 27 de setembre, l’Informe econòmic del 2021. Hi ha dades molt significatives ja que, aquestes, indiquen que el Principat està creixent per damunt de les expectatives que, previsiblement, les limitacions imposades per la Covid feien pensar.

L’any 2021 la recuperació econòmica d’Andorra va ser més intensa que la dels veïns europeus, si bé la caiguda de 2020 també va ser més forta. El comerç i l’hoteleria s’han afegit a la recuperació, que ha continuat liderada per la construcció.

L’economia andorrana supera les expectatives que hi havia al començament de l’exercici i pot recuperar, aquest any 2022, els nivells d’activitat precovid.

La Cambra opina que “el teixit empresarial ha demostrat, un cop més, la capacitat de recuperació i de regeneració davant d’un context advers, però, ara, és el moment d’assumir nous reptes, entre el quals hi ha la transformació digital, la millora del marc regulador per a facilitar l’activitat econòmica, el canvi de paradigma al mercat laboral, nous patrons de consum energètic i l’encaix d’Andorra a la Unió Europea”.