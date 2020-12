Catalunya obre dilluns les seves estacions d’esquí

Totes les estacions d’esquí catalanes, tant públiques com privades, obriran al públic dilluns que ve, dia14 de desembre.

Segons informa el canal de la televisió pública catalana TV3, les estacions han pactat conjuntament l’obertura, i s’espera que el govern els doni el vistiplau aquest mateix divendres.

Així doncs, a partir de dilluns que ve es podrà anar a esquiar, però sempre que s’hagi comprat el forfet online, per evitar cues a les taquilles.

França i Andorra, al gener

Obrir o no les pistes ha estat un tema controvertit a Europa. França i Andorra, per exemple, han decidit no obrir les estacions fins al mes de gener.

Catalunya s’avançarà així almenys 15 dies als seus països veïns, un any en què la meteorologia dels últims dies permetrà obrir amb bones condicions de neu abans de Nadal.

La incertesa per la situació epidemiològica de la Covid-19 ha fet que a les estacions els hagi costat decidir quan obrien les pistes.