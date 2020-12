‘Pastures comunes i ramaderia a Andorra’, base d’estudi per potenciar el sector del país

El director del departament d’Agricultura, Josep Casals, juntament amb Meritxell Roquet, tècnica del departament i Benjamí Komac, investigador del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), ha presentat la monografia ‘Pastures comunes i ramaderia a Andorra: usos, gestió i perspectives’.

La mostra pública d’aquesta obra s’ha fet coincidir amb la commemoració del Dia Internacional de les Muntanyes 2020 que se celebra cada d’any l’11 de desembre sota els auspicis de l’Aliança per les Muntanyes (Moutain Partnership) de la FAO, i que enguany porta com a lema ‘La biodiversitat de les muntanyes importa’.

Tal com han exposat els tècnics i coautors d’aquesta publicació durant la presentació, aquest és el resultat d’un llarg i extens treball de recerca i de camp impulsat des del Govern que s’ha dut a terme de forma multidisciplinar per mitjà de la col·laboració del Departament d’Agricultura, el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) de l’Institut de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i que ha comptat també amb el suport de l’Arxiu d’Etnografia d’Andorra i la Universitat de Lleida.

Casals ha expressat que el llibre és una obra “d’un gran valor, amb objectivitat científica i tècnica” que permetrà poder avaluar millor quines han de ser les polítiques públiques enfocades a aquest sector. El director detalla que les línies mestres del Ministeri apunten clarament cap a la diversificació del sector agrari per a poder afrontar de la millora manera possible el repte que suposa el salt generacional. S’agafa com a exemple l’evolució que ha patit el sector ramader arran de la creació de la societat Ramaders d’Andorra S.A. i el desenvolupament progressiu de diverses línies de producció de carn de qualitat controlada i que es comercialitza sota el segell de carn que qualitat d’Andorra o en el cas de la carn de vedella, sota la IGP Carn d’Andorra.

D’altra banda una altra de les línies de treball que ja s’ha iniciat conjuntament amb els comuns, és la del foment del pastoralisme, fent especial èmfasi en el reforç del sector oví a través d’ajudes diverses. El director d’Agricultura també s’ha referit al treball transversal que s’està impulsant des del Departament de Patrimoni Cultural per poder avançar, amb la participació de tots els actors, a l’adhesió d’Andorra a la candidatura pel reconeixement de la transhumància com a patrimoni cultural per part de la UNESCO.

Concretament, la publicació recull l’evolució que ha tingut el sector agrari i en particular el sector ramader a Andorra al llarg del temps i com s’ha anat adaptant i ha evolucionat en funció de l’entorn socioeconòmic i polític, possibilitant al mateix temps l’estudi de les rutines que se segueixen a les unitats pastorals d’arreu del territori. A més, també ha permès avaluar la qualitat de les pastures supraforestals que ha permès identificar les principals espècies vegetals que les configuren i el seu valor nutritiu per a la ramaderia.

Aquesta monografia esdevé una base objectiva que demostra el rol capital que juga la ramaderia en el manteniment de la biodiversitat d’aquestes zones i com a element fonamental per preservar l’alt valor paisatgístic i ecològic. L’obra posa èmfasi en el futur de la ramaderia arran del canvi climàtic i els reptes als quals s’ha d’afrontar, com poden ser els usos del sol i la seva continuïtat generacional.