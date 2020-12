Una aplicació permet conèixer gaudir i experimentar la muntanya d’Andorra amb informació actualitzada

Montpackers és una eina per als amants de l’esport de muntanya. Aquesta aplicació permet conèixer, gaudir i experimentar la muntanya d’Andorra a través d’informació actualitzada en temps real de la previsió meteorològica, imatges de les càmeres web de les estacions d’esquí, l’estat de les carreteres o informació del butlletí diari de perill d’allaus.

Gràcies a la col·laboració entre Montpackers i la Casa de la Muntanya, el treball conjunt fet amb el CENMA-IEA permetrà generar un contingut que permeti explorar amb seguretat les millors rutes de muntanya per a tots els nivells i descobrir noves activitats, botigues, restaurants, etc.

La col·laboració permetrà també codesenvolupar amb Actua Innovació i el CENMA experiències de gamificació en l’àmbit de la muntanya així com noves formes per comunicar, divulgar i conscienciar en l’àmbit de la muntanya per millorar la informació dels usuaris habituals d’aquest entorn.

Aquest treball conjunt permetrà traspassar continguts que es puguin generar a la Casa de la Muntanya en format virtual, ja sigui per web o aplicatiu mòbil, a la vegada que desenvolupar conjuntament dinàmiques de comunicació, promoció, divulgació i o formació en virtual i en presencial a la Casa de la Muntanya.

Un exemple en aquest àmbit va ser la recent presentació conjunta en directe des de la Casa de la Muntanya de la Skimo Race 2021.

Es pot descarregar l’App de Montpackers des de l’Appstore o a la web de www.montpackers.com