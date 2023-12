Socialdemòcrates i “aliats” celebren un diumenge de campanya a una setmana dels comicis

Per Sant Julià al passeig del Riu que vol rehabilitar (PS)

Diumenge de campanya electoral també per a les formacions socialdemòcrates o que mantenen una aliança de cara a les properes eleccions comunals del 17 de desembre. No hi ha descans per a les candidatures ja que d’aquí a una setmana justa tindrà lloc la celebració dels comicis.

Per Sant Julià allargarà el passeig del Riu fins a Santa Coloma i la Duana

Per Sant Julià allargarà el passeig del riu fins a Santa Coloma i fins a la Duana per tal que sigui una ruta de senderisme on la gent pugui caminar adequadament, amb llocs de descans i punts de sortida per tal que el recorregut no s’hagi de fer sencer obligatòriament.

La candidata a cònsol menor, Carolina Caubet, ha subratllat que actualment, “com amb la gran majoria de les infraestructures d’aquesta parròquia”, falta molt manteniment i que l’actual camí té trams que poden ser perillosos, així com esglaons trencats que suposen un perill per als caminants. La voluntat de Per Sant Julià també és la d’embellir el passeig, ja que també, per exemple, hi ha un tram on coincideix el riu d’Aixirivall amb el Runer que té un túnel molt fosc i que dona molta inseguretat.

Caubet ha exposat que aquesta proposta prové dels reclams que han rebut per part de la ciutadania i que les prioritats de Per Sant Julià vindran marcades per la població de la parròquia. Així doncs, l’activitat des del Comú serà, prèviament, la d’analitzar els costos de totes les millores que s’han de fer a la parròquia i s’actuarà ordenadament en funció de les demandes dels lauredians i lauredianes. “Potser el poble allò què vol primer són més arbres a la plaça del Solà i nosaltres hem de respectar la seva voluntat. És la gent qui ha de parlar”.





Avancem governarà a Encamp per a persones de qualsevol origen i nacionalitat

Avancem (PS + Independents) “governarà per a tothom”, tinguin la nacionalitat andorrana o no, siguin de “qualsevol origen i nacionalitat” i puguin “votar o no”. Així ho ha fet saber aquest matí de diumenge la candidata a cònsol major d’Encamp, Marta Pujol, acompanyada pels membres de la candidatura, a les portes del Funicamp.

Les prioritats de la llista socialdemòcrata són l’accés a l’habitatge i l’urbanisme, amb una ordenació del territori més sostenible que “respecti la muntanya i un turisme de qualitat relacionat amb el nostre entorn i la cultura”. El model d’Avancem es basa en el dret a l’accés a l’habitatge digne emprant eines proposades pel Grup Parlamentari i el Partit Socialdemòcrata, com la regulació de preus amb mecanismes com l’Índex de preus de referència i la creació d’un departament d’habitatge al Comú per a assessorar tant propietaris com llogaters. “Pensem que ens hi hem d’implicar tots plegats”.

Avancem està format per 14 persones de diverses edats i sectors professionals. En aquest sentit, la candidatura de PS + Independents compta amb un equip cohesionat, amb gent jove, de mitjana edat i jubilats i de sectors com l’habitatge, la salut, el comerç, la comunicació i la creació de continguts, la cultura i l’esport, l’administració d’empreses, l’educació, etcètera.





Amb Seny regularà, a la Massana, les instal·lacions de plaques fotovoltaiques a la natura

Amb Seny regularà les instal·lacions de plaques fotovoltaiques que es duen a terme en plena natura i que malmeten la flora i fauna de la parròquia de la Massana. La candidata a cònsol menor, Laura Bragança, ha explicat que cal una regulació que actualment no existeix per a les instal·lacions que privats posen enmig de la natura per a consum propi.

La proposta d’Amb Seny és la de fer que aquestes plaques solars s’hagin de posar en teulades, murs i en unitats d’actuació que no afectin directament al medi ambient i a l’entorn paisatgístic de la parròquia i en zones allunyades de la presència d’animals.

La candidatura també preveu sancions en cas de no complir la normativa, que suposarien la retirada de les plaques fotovoltaiques i l’obligació al propietari de deixar el terreny tal i com estava abans de la fraudulenta instal·lació.