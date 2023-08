Mr. Glow band al cicle “Ritmes, capital musical”

Cartell del cicle “Ritmes, capital musical” (Comú d’Andorra la Vella)

El cicle ‘Ritmes, capital musical’ han tornat un any més a la plaça de l’antiga caserna de Bombers, a Andorra la Vella. Cada dimarts i dijous, a les 19 hores, hi ha concerts per al públic adult amb estils ben diversos que inclouen, entre d’altres, tributs i homenatges, versions dels 50, 60 i 70, també dels 80 i 90; pop-rock del 2000 fins avui; havaneres; o swing.

I cada dilluns, també a les 19 h i al mateix espai, s’ofereixen actuacions musicals infantils adreçades a tota la família. Pel que fa a l’actuació d’avui dijous, 3 d’agost (19 hores), aquesta anirà a càrrec de Mr. Glow band. Serà un concert de pop-rock amb temes de l’any 2000 fins a l’actualitat.