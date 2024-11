Castellciutat amplia la seva llista de murals artístics

Primer pla del nou mural artístic de Castellciutat, obra de Christian Sasa (RàdioSeu)

Castellciutat ja disposa des de fa pocs dies d’un nou mural de grans dimensions, que serveix per a ampliar la ruta ja existent, anomenada ‘CastellciutArt’, per a visitar les diverses creacions artístiques que s’hi han impulsat els darrers anys. En aquesta ocasió, l’obra l’ha ideat i executat l’artista urbà burgalès Christian Sasa i vol ser un homenatge a les tasques tradicionals de les cases del poble. I com a novetat, està ubicada a la part baixa de Castellciutat, concretament al camí del Valira i a prop del carrer de Sant Sebastià. El dibuix, però, també es pot veure perfectament a peu pla des del carrer del Doctor Robert, a mig camí entre la plaça de l’Arbre i la placeta de l’Ajuntament.

El tema central del nou mural és la tradició ancestral de la matança del porc, enllaçada amb una activitat també tradicional com és la preparació d’un allioli. Hi apareixen els braços i les mans de dos membres de la família que viu en aquesta casa, Cal Pobladó, i que simbolitzen el relleu generacional. També s’hi pot veure la fusta i el ganivet de tallar, un setrill, l’all, el julivert, un morter i el recipient per a elaborar l’allioli. Tots aquests instruments, damunt d’una taula amb les seves corresponents estovalles i amb diversitat de colors.

Christian Sasa ha explicat que es va decidir a venir a Castellciutat des de Burgos perquè el projecte li va semblar interessant i, a més a més, fins ara no havia fet cap creació al Pirineu català. La resta de projectes que s’havien fet anteriorment al poble, alguns d’ells signats per artistes urbans ben coneguts, el van acabar de convèncer per a acceptar la proposta. També li va atraure el vincle personal existent entre la família de la casa on s’ha pintat el mural i la fotografia original en què s’ha basat, perquè serveix per a representar la gent del poble i d’aquesta part de l’Alt Urgell. L’element que li va cridar més l’atenció és el morter, molt característic de la cultura culinària catalana i que pot simbolitzar, d’una manera menys agressiva, l’esperit de trobada familiar que ha representat el dia de la matança del porc durant molts segles i a molts pobles.

Com en altres creacions semblants, per a fer-la possible es va instal·lar una grua hidràulica, que ha estat cedida per Deltariba. També s’ha comptat amb un bon assortit d’esprais per a fer els diferents colors que conformen la imatge i fer el mural com més semblant millor a la foto que s’havia agafat de referència, i que els veïns van escollir en una votació popular que es va fer el 6 d’octubre passat, dues setmanes abans que Christian Sasa hi arribés per a executar l’obra.