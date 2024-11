El secretari d’Estat David Forné prendrà part de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides COP29

Logotip de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP29 (SFGA)

Andorra, un any més, serà present i participarà de forma activa en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP29, que aquestes dues setmanes acull la capital de l’Azerbaidjan, Bakú. El país hi serà representat amb la presència del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que també serà l’encarregat de participar en l’assemblea d’Alt nivell i fer la declaració nacional d’Andorra, explicant els passos i decisions que està impulsant el país per a mitigar les emissions de CO2 i lluitar així contra el canvi climàtic.

La COP29 reuneix els països d’arreu amb la voluntat d’arribar a un punt d’acord per a prendre mesures per a assolir els objectius climàtics col·lectius del món acordats a l’Acord de París i a la Convenció. En aquest punt, Andorra continua compromesa amb la seva contribució determinada a escala nacional augmentant amb l’objectiu ambiciós de reduir en un 55% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2030, en contra de l’escenari immobilista, així com poder assolir la neutralitat carboni el 2050.

Finalment, també es preveu que Forné pugui mantenir diverses reunions de treball bilaterals i ministerials, així com participar en un esdeveniment paral·lel impulsat per l’Aliança per les Muntanyes de les Nacions Unides per a reivindicar que els territoris de muntanya com Andorra pateixen de forma més severa i sensible els efectes del canvi climàtic.