Casetes infantils: beneficis pels infants

Als nens els encanta jugar a casetes. Sigui amb unes caixes, mantes o llençols i cadires, o més sofisticades, com de plàstic o de fusta, per a ells la seva cabana és un racó màgic —i a vegades secret— en el que deixar volar la seva imaginació, amagar-se i divertir-se jugant. Segons la ‘Guia AIJU 3.0 del Joc i joguina’, les casetes infantils estan entre les joguines més estimades pels nens a partir dels tres anys.

En aquestes casetes, els menors juguen a fer que fan els grans, les seves figures de referència. Com es detalla en la guia de joguines citada, el joc amb les casetes brinda els següents beneficis als nens:

Incentiva la seva creativitat. Els permeten desenvolupar molt el seu imaginari, per les múltiples oportunitats que els brinda per inventar i crear divertides històries amb els seus amics.

Millora les seves habilitats socials. Afavoreix la seva socialització i l’aprenentatge compartit. A més, els ajuda a desenvolupar estratègies per interactuar amb el seu entorn pròxim. A més, en jugar acompanyat, es creen situacions imprevistes que permeten als nens pensar solucions i vies de joc, amb el fet que promovem el desenvolupament de funcions tan importants com la flexibilitat cognitiva o intel·ligències com l’emocional.

Afavoreix l’activitat física i la psicomotricitat. Aquestes joguines estimulen el moviment. I si són exteriors, resulten més saludables, ja que el joc a l’aire lliure els ajuda a interactuar amb el medi ambient.

Els ensenya a ser responsables, aprendre hàbits i rutines domèstiques. Jugar a casetes permet als més petits desenvolupar el joc funcional i el simbòlic. Amb aquestes dues menes de jocs, integren coneixements nous a partir del joc, alhora que entenen les responsabilitats i tasques de casa.

Fomenta les activitats en família. Aquestes casetes són molt apropiades pel joc individual, però, en general, als menors els resulta més motivador si un adult juga amb ells. Però, quan són més grans (entorn dels 5 anys), també els agrada jugar en les casetes amb els seus germans, especialment si són més petit. Per què? Se senten que poden ensenyar una cosa als altres i, a més, tenen la responsabilitat de ser una referència per a altres.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat