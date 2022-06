Ona Saumell mostra la col·lecció “Sensuality” a l’Illa Carlemany

Fins al diumenge 3 de juliol, Illa Carlemany acull les pintures d’Ona Saumell Rovira. «Sensuality» -la col·lecció que presenta en aquesta ocasió, s’ha exposat a la Torre Mossèn de Campdevànol (Ripollès, Catalunya) des del dia 8 de març i durant tres mesos, juntament amb altres artistes catalans- és, en paraules de l’autora, “una nova forma d’apreciar la sensualitat de les dones”.

Reivindica la sensualitat de la dona des de les seves arrels, cercant abolir-ne el tabú imposat per la Història ja des de l’Antiguitat. Una creativitat on la dona deixa de ser la culpable de tots els mals dels homes i emergeix com la protagonista amb confiança, elegància i força.

Nascuda a Andorra l’any 1999, ha estudiat el grau d’Administració i Direcció d’empreses i Màrqueting a la Universitat de Cesine (Santander, Cantàbria). La seva vida, però, sempre ha estat vinculada a l’art.

De ben petita, amb l’avi Jacint Saumell, qui va despuntar al país amb la seva carrera artística gràcies al seu recorregut per escoles d’art de Barcelona i de París. Aquesta carrera artística influencia en el seu fill -i pare de l’Ona- qui malgrat que no difon la seva obra, també despunta en les arts plàstiques, guanyant concursos d’art des de jove. Es pot dir que l’Ona, doncs, sempre ha viscut entre teles i pinzells.

Debuta amb la seva primera col·lecció -anomenada «Women of the World»– a Cesine, Santander. Deu retrats femenins, homenatge a la dona, que va presentar el 8 de març de l’any 2021. Al setembre del mateix any, aquestes obres s’exposen al Teatre de les Fontetes de la Massana i, posteriorment, al museu Casa Rull, a Sispony.

Paral·lelament, realitzà una col·lecció privada amb obres sota encàrrec, que anomena «Real Beauty». Totes elles estaven unides per un mateix objectiu: eren un regal adreçat als seus éssers estimats.

Amb l’obra «Inefable» va participar l’any 2021 -i per requeriment del Museu Carmen Thyssen Andorra- en una subhasta benèfica.