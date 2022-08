Carrer Manuel Anglada i Ferran

Han passat 39 anys des de que l’escriptor andorrà Manuel Anglada i Ferran va publicar ANDORRA NACIÓ PIRINENCA (1983), una de les seves obres més emblemàtiques, premonitòria del procés constituent que es veuria culminat el 1993, en proclamar la nostra Constitució actual.

Em sembla que fora força assenyat dedicar-li un carrer, plaça o jardí dels que en el futur s’obrin o es vulguin canviar de denominació, a les parròquies dels país. Seria una manera de demostrar l’estima que Andorra professa a aquest seu il·lustre prohom, traspassat el 1998.

Crec que seria de justícia retre homenatge a qui, durant tants anys, marcà la vida cultural d’Andorra, en diversos camps del saber, car això permetria donar a conèixer una part de la nostra història a les noves generacions.

Penso que els noms dels carrers són un reflex de la vida d’una població, comarca, parròquia o país i constitueixen un llegat que forma part del nostre patrimoni cultural, que hem de preservar per a que en puguin gaudir els nostres fills.

Un recull biogràfic de la seva figura, contingut en els butlletins números 19 i 20 de la plataforma Àgora, que agrupa les entitats culturals del nostre país, el podeu consultar a l’enllaç següent:

https://drive.google.com/file/d/11K1cabdQFIPY0SZWY3-WEox0boX8SqbE/view?usp=drivesdk

Per a adherir-vos a la proposta, aquells que hi esteu interessats, us suggereixo que adreceu una carta formal al Comú on residiu.