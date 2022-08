Quin peix consumir segons la temporada

Menjar peix de temporada suposa adquirir-ho a un millor preu (a l’haver una major oferta) i també obtenir-lo de més qualitat i amb un sabor molt més intens. A excepció d’alguns peixos com l’halibut, la palometa o el mer que gràcies a les piscifactories poden consumir-se tot l’any, la majoria, tenen uns mesos que són més propicis per a la seva compra i per al seu consum.

Per exemple:

. Sardina, de maig a octubre.

. Peix espasa, d’abril a novembre.

. Sorell, d’abril a octubre.

. Gall, de març a abril

. Bonítol, de juny a octubre.

. Tonyina, de març a juny.

. Aladroc, d’abril a juny.

. Bacallà, de desembre a maig.

. Besuc i Llobarro, de novembre a març.

. Escamarlà i Llamàntol, dues temporades. Entre juny i setembre i entre desembre i febrer.

. Cranc, de setembre a octubre.

. Nècores, de novembre a desembre.

. Llagosta, de gener a març.

. Pop, de setembre a desembre.

. Cloïssa i escopinyes, de juny a octubre.

. Ostres, de novembre a febrer.

. Navalles de juny a octubre.

Com dèiem, consumir peix de temporada ens farà notar-ho en el sabor, en el preu, ens aportarà un major valor nutricional i, a més, respectarem el cicle biològic de cada espècie, per la qual cosa també contribuirem a respectar el medi ambient. Sense dubte, tot són avantatges.