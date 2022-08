Horòscop del 15 al 21 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

No portareu massa bé la vostra economia, encara que us hi mireu molt no hi ha maneres de tenir-ho controlat, potser seria bo que demanéssiu ajuda a algun conegut o familiar perquè us guardés els diners o les llibretes del banc uns dies, o el més important la targeta de crèdit que aquesta sí que és perillosa aquests dies. Per altra banda, us puc dir que tindreu una bona relació amb el pare, o un home de la família.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt despistats, us costarà concentrar l’atenció amb les coses que feu i que heu de fer, us aniria molt bé tenir vacances, però com que no sempre és possible hauríeu de plantejar-vos estar més calmats. Respireu a fons abans de començar a fer el que sigui, i esforceu-vos a parar atenció amb el que us pot anar millor. Dels vostres actes depèn que a la llarga tot pugui anar millor, paciència i serenitat.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu moltes virtuts per aconseguir el que voleu, ara bé no heu d’esperar que tot vagi ràpid ja que la lentitud està assegurada. Això pot ser un problema pels vostres nervis, però us haureu d’aguantar i anar fent. També es mostra la possibilitat que feu amics amb tendències a tenir més anys que vosaltres, no ha de ser un problema, ja que us aportaran un gran coneixement i us ajudaran a veure-ho tot més clar.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu uns dies amb molt de caràcter i voldreu imposar les vostres opinions. Segons com podríem dir que no està malament el fet de donar a conèixer les vostres idees i el que penseu de les coses, ara bé, la cosa està en que potser us hi fareu una mica massa a l’hora que us escoltin i això pot fer posar nerviós a algú. El tema que millor portareu serà el dels diners, que té tendències a pujar una mica.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

En el camp de la sensualitat sereu els reis i les reines, no hi haurà qui es resisteixi als vostres encants, i això sempre sol ser força bo. De totes maneres heu de saber-ho fer servir en el moment adequat perquè no us porti males conseqüències. Ara bé el més important també és que demostreu els vostres bons sentiments, encara que pugueu lligar sense problemes cal que sentiu alguna cosa per aquella persona.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Em sap greu haver-vos de dir que per a vosaltres aquests dies no seran el millor que us ha passat en temps. Esteu força desanimats i això no és bo, l’única cosa que us aniria bé és buscar distracció en alguna cosa que us agradi, ja sigui anar al cinema, com anar a passejar a la platja, però la qüestió és sortir de la rutina i així us faci venir més ganes d’estar vius i alegres. Feu servir el diàleg, us anirà molt bé.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Estareu bé en el tema de diners i en el de la parella, i això no passa sovint, ja podeu estar contents. En l’única cosa que sembla que no funcionen les coses és en l’àmbit familiar, on no hi ha manera que us poseu d’acord sobretot amb la figura del pare. Cal que tingueu paciència i que accepteu que teniu maneres diferents de veure solucions als problemes. Sort que aneu força a la vostra i anar fent.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La feina serà un problema aquests dies, els malentesos faran acte de presència i a resultes d’això se us farà difícil trobar la manera d’arreglar algunes situacions concretes. De totes maneres el millor de tot és que us anirà molt bé en el camp de la parella, cosa que us facilitarà la recuperació del mal rotllo de la feina. Tindreu moltes ganes de posar-vos macos, pot ser que feu un canvi d’imatge.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi ha ganes de canvis a casa, potser en fareu prou canviant els mobles de lloc, o pintant les parets, però en algun cas us donarà per fer forats a la paret, o coses per l’estil. Si res d’això no us atrau el més probable és que feu neteja d’armaris. Per altra banda, estareu molt sensibles i això us pot afectar d’una manera no massa bona ja que us pot donar per plorar o per estar capficats per coses poc importants.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Hi ha moments en els que sembla que només podem pensar en el futur i en què farem el dia de demà. A vosaltres us toca passar per un moment d’aquests, no és pas que us faci patir gaire, ja que més o menys ja ho teniu tot força lligat, però us torneu a qüestionar si el que teniu planejat us pot anar bé o no. Sort tindreu que els amics us trencaran la serietat del pensar i us portaran de festa.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Heu de tenir en compte que a la feina cal que hi poseu totes les vostres ganes, la vostra imaginació pot ser el motor de solucions per a problemes que estan encallats des de fa temps. No deixeu que la rutina us enfonsi i deixeu sortir les vostres brillants idees. Ara bé, heu d’anar en compte amb la gent que teniu al voltant en aquest camp, poden fer veure que el mèrit és seu i vosaltres haver fet tota la feina.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La vostra inseguretat us farà perdre la força a l’hora de demostrar la vostra capacitat i habilitat en la feina i en la vida mateixa. Potser us aniria bé descansar una mica per aclarir idees i sobretot per remuntar camí en els vostres projectes. La inseguretat de vegades es dona quan es perden els projectes i això és el que no heu de fer, tot al contrari, si no en teniu cap us l’heu de construir i agafareu més força.