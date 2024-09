Castellciutat serà l’escenari d’una jornada lúdica amb la Capitulació 1713 com a eix de joc

Presentació de l’activitat ‘Capitulació 1713. Juguem amb la història’ (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat organitzen la nova activitat que porta per títol ‘Capitulació 1713. Juguem amb la història’, amb la col·laboració del Festival del Joc del Pirineu i l’Associació Amics de Castellciutat. Aquesta jornada, que compta amb un total de 14 propostes lúdiques, es durà a terme durant tot el dissabte, 28 de setembre, en diferents punts de Castellciutat: plaça de l’Arbre, Torre de Solsona, plaça General Moragues i La Resi.

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer aquest esdeveniment en roda de premsa a la Torre Solsona, espai emblemàtic en el context de la Guerra Successió. L’alcalde i regidor de Cultura i Castellciutat, Joan Barrera, ha presentat l’acte acompanyat de la portaveu de l’associació Amics de Castellciutat, Maria Àngels Julià, i els codirectors del Festival del Joc del Pirineu, Marc Travé i Pablo Jiménez.

“El que s’ha volgut, sobretot, és que no només hi hagi cultura a través del joc sinó que també hi hagi història”, ha declarat l’alcalde urgellenc, Joan Barrera. També ha remarcat la importància de fer activitats com aquesta a Castellciutat. “Volem potenciar aquesta part històrica que té el poble de Castellciutat, la Capitulació i, amb els anys, ampliar-ho cap a la Ciutadella i a altres ubicacions molt atractives per a fer aquest tipus d’activitat.”

“Ja sabeu que ens va la gresca, la xerinola i, si ens doneu un llapis, intentem fer un mapa”, ha declarat Marc Travé. “A partir d’aquí, va sorgir l’oportunitat de fer tot un seguit d’activitats de joc arran d’una campanya que vam tenir aquest últim Festival del Pirineu.”

Una de les activitats és el servei de ludoteca que estarà disponible durant tot el dia a la plaça de l’Arbre de Castellciutat perquè, com ha explicat Pablo Jiménez, “no podíem quedar-nos només amb els jocs històrics si el Festival del Joc engloba molts tipus de joc”.

La portaveu de l’Associació Amics de Castellciutat, Maria Àngels Julià, ha remarcat que “des de l’associació convidem a tothom que vulgui anar d’època vingui a participar d’aquesta jornada lúdica i històrica amb la vestimenta d’aquell temps”.





Programa d’activitats de ‘Capitulació 1713. Juguem amb la història’

11 a 13h – Animació musical pels carrers de la ciutat amb el grup els Jutglars

14 a 17h – Dinar Popular al carrer Marc Comes organitzat per l’Associació Amics de Castellciutat

17 a 18h – Animació musical pels carrers amb el grup els Jutglars

18:30h – Visita guiada anomenada ‘La ruta de les fortaleses’





Plaça de l’arbre

10 a 14h – Servei de ludoteca, a càrrec d’Allau

10 a 14h – Demostracions del joc Victus, a càrrec d’Allau

17 a 20h – Servei de ludoteca, a càrrec d’Allau

17 a 20h – Demostracions del joc Victus, a càrrec d’Allau

18:30 a 20h – Punt de sortida per a la visita guiada ‘La ruta de les fortaleses’





Torre de Solsona

10 a 14h – Partida del Victus Gegant, a càrrec de Quimera





Plaça del General Moragues

17 a 20h – Partida del Victus Gegant, a càrrec de Quimera

17 a 20h – Partida del Victus, el joc de cartes, a càrrec de Quimera

17 a 20h – Partida de 1714: el cas dels Catalans a càrrec de Quimera





La Resi

10 a 14h i de 17 a 20h – Ludoteca de jocs de caire històric i projecció del documental “La Seu d’Urgell, Castellciutat i el general Moragues durant la Guerra de Successió (1702 – 1715)”

La ludoteca inclourà els jocs de les editorials que van participar a la darrera edició del Festival del Joc del Pirineu i jocs de recreació històrica.