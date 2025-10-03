Carnet Jove Andorra presenta la nova edició de la campanya de voluntariat amb més ajuts i noves iniciatives

By:
On:
In: Andorra
Enguany la convocatòria incrementa el nombre d’ajuts disponibles per al voluntariat internacional (Carnet Jove Andorra)
Enguany la convocatòria incrementa el nombre d’ajuts disponibles per al voluntariat internacional (Carnet Jove Andorra)

L’Associació Carnet Jove Andorra dona el tret de sortida a una nova edició de la campanya de voluntariat i cooperació, amb l’objectiu de promoure la participació activa dels joves en accions solidàries tant a escala nacional com internacional. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, i del Ministeri d’Afers Exteriors.

Com a principal novetat d’enguany, la convocatòria incrementa el nombre d’ajuts disponibles per al voluntariat internacional, passant de tres a quatre ajuts de 1.400 €. Aquest suport econòmic està destinat a facilitar la participació de joves en projectes de cooperació a països com Madagascar o Bolívia. Els ajuts cobreixen parcialment les despeses de transport, allotjament i manutenció.

Les candidatures es podran presentar fins al 28 de novembre de 2025 a través del web carnetjove.ad/voluntariat. Les entrevistes de selecció es realitzaran els dies 11 i 12 de desembre i la resolució final es comunicarà el 19 de desembre.

Paral·lelament, la campanya manté l’aposta pel voluntariat local, posant a disposició dels joves més de 30 oportunitats d’implicació en projectes i entitats del país. Aquestes accions permeten desenvolupar competències personals i socials en contextos reals i amb impacte directe a la comunitat.

Amb la voluntat de donar a conèixer aquestes oportunitats i generar espais de trobada, s’organitzarà una jornada de voluntariat adreçada als joves, on es podran informar, resoldre dubtes i entrar en contacte amb diferents iniciatives actives al país. La jornada es realitzarà el proper 8 de novembre a l’espai Ingeni Coworking d’Escaldes-Engordany.

Finalment, s’impulsa per primera vegada un concurs de voluntariat amb l’objectiu de reconèixer públicament la tasca de joves voluntaris andorrans. Aquesta iniciativa busca visibilitzar històries inspiradores i promoure el valor de la solidaritat entre la població juvenil.

Des de l’inici del projecte, set joves han participat en experiències de voluntariat internacional, generant un impacte positiu a les comunitats d’acollida. Amb aquestes noves accions, l’Associació Carnet Jove Andorra i el Govern d’Andorra refermen el seu compromís amb la promoció del voluntariat com a eina de creixement personal i cohesió social.



Per a més informació: www.carnetjove.ad/voluntariat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]