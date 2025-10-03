Carnet Jove Andorra presenta la nova edició de la campanya de voluntariat amb més ajuts i noves iniciatives

L’Associació Carnet Jove Andorra dona el tret de sortida a una nova edició de la campanya de voluntariat i cooperació, amb l’objectiu de promoure la participació activa dels joves en accions solidàries tant a escala nacional com internacional. Aquesta iniciativa compta amb el suport del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, i del Ministeri d’Afers Exteriors.
Com a principal novetat d’enguany, la convocatòria incrementa el nombre d’ajuts disponibles per al voluntariat internacional, passant de tres a quatre ajuts de 1.400 €. Aquest suport econòmic està destinat a facilitar la participació de joves en projectes de cooperació a països com Madagascar o Bolívia. Els ajuts cobreixen parcialment les despeses de transport, allotjament i manutenció.
Les candidatures es podran presentar fins al 28 de novembre de 2025 a través del web carnetjove.ad/voluntariat. Les entrevistes de selecció es realitzaran els dies 11 i 12 de desembre i la resolució final es comunicarà el 19 de desembre.
Paral·lelament, la campanya manté l’aposta pel voluntariat local, posant a disposició dels joves més de 30 oportunitats d’implicació en projectes i entitats del país. Aquestes accions permeten desenvolupar competències personals i socials en contextos reals i amb impacte directe a la comunitat.
Amb la voluntat de donar a conèixer aquestes oportunitats i generar espais de trobada, s’organitzarà una jornada de voluntariat adreçada als joves, on es podran informar, resoldre dubtes i entrar en contacte amb diferents iniciatives actives al país. La jornada es realitzarà el proper 8 de novembre a l’espai Ingeni Coworking d’Escaldes-Engordany.
Finalment, s’impulsa per primera vegada un concurs de voluntariat amb l’objectiu de reconèixer públicament la tasca de joves voluntaris andorrans. Aquesta iniciativa busca visibilitzar històries inspiradores i promoure el valor de la solidaritat entre la població juvenil.
Des de l’inici del projecte, set joves han participat en experiències de voluntariat internacional, generant un impacte positiu a les comunitats d’acollida. Amb aquestes noves accions, l’Associació Carnet Jove Andorra i el Govern d’Andorra refermen el seu compromís amb la promoció del voluntariat com a eina de creixement personal i cohesió social.
Per a més informació: www.carnetjove.ad/voluntariat.