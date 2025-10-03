Es liciten els treballs de millora de l’eficiència energètica de les façanes i l’embelliment de l’accés de l’edifici administratiu

El Consell de Ministres ha acordat licitar els treballs de millora de l’eficiència energètica de les façanes, embelliment de l’accés i condicionament d’espais de l’edifici administratiu del Govern. L’Executiu continua així la reforma iniciada al primer i tercer pis, uns espais que, en la majoria dels casos, no s’havien adequat des de feia més de quatre dècades.
Continuar amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat és un dels eixos principals de la intervenció. Per això, la reforma s’impulsa per a reduir el consum energètic de l’edifici, a més d’augmentar la seguretat, reformar els espais exteriors de l’edifici i els seus accessos de la planta baixa, la planta primera i les façanes per a generar un espai d’accés més favorable per a les persones, la qualitat de l’aire i per la reducció de l’illa de calor. També es restauraran elements identificatius de l’edifici, com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals.
Aquestes actuacions implicaran la substitució de totes les fusteries i acabaments metàl·lics, la incorporació d’aïllament en els punts intervinguts, la substitució dels acabats del tallafred, la renovació del paviment exterior, la construcció de zones enjardinades que permetran incorporar vegetació a la façana i la incorporació de nova il·luminació exterior.
La forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.