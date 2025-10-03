La Policia confisca una de les quantitats de cocaïna més importants dels darrers anys

La Policia va detenir, dijous al matí, en un domicili d’Andorra la Vella, un home veí del Principat, de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L’arrest, que ha permès desarticular un important punt de venda de droga, s’ha efectuat per ordre judicial i s’emmarca en la investigació de l’operació antidroga “Ferro”, que va permetre arrestar un altre presumpte traficant el maig de 2023.
En els escorcolls que s’han dut a terme en aquest segon operatiu, la Policia ha comissat 312 grams de cocaïna premsada, 14 grams més en embolcalls preparats per la venda, una bàscula de precisió i més de 1.500 euros en efectiu. En total s’han segrestat, per tant, 326 grams, una de les quantitats més grans de cocaïna confiscades els darrers anys.
La investigació continua oberta sota secret de sumari i no es descarten més detencions.