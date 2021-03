Per què als bestiotes de les brigades repressives els agrada tant encapsular-nos? És l’instint animal, com el dels llops quan encerclen un ramat d’ovelles? O és una cosa més sofisticada, potser relacionada amb un cert esperit pioner? M’explico.

Càpsula és un terme científic que es fa servir en diversos àmbits: la botànica, l’astronàutica, la indústria de l’armament, la farmacologia, la química… i sobretot la medicina, atès que el segon significat del mot és, precisament, ‘Membrana que embolcalla un òrgan o una part’. No té gaires derivats, tal com sol passar amb els termes molt tècnics, i tots s’assemblen força: capsular, capsulador, encapsulació… És, ja ho heu endevinat, un cultisme que prové de capsa, el mot llatí d’on van sortir, tatxan tatxan… caixa i capsa! Sí, tots dos, aquell famós binomi amb què regularment el poble català s’entreté a discutir en què es diferencia l’una de l’altra. Avui no ens hi embardissarem perquè no pertoca, però sí que com a mínim val la pena tenir present el pedigrí, és a dir, quina de les dues s’assembla més a l’original.

Tornem als brimos, doncs. L’esperit científic a què al·ludia podria tenir a veure amb el terme mèdic que he posat per títol. Una capsulitis és una inflamació d’una càpsula articular, i per tant es pot patir a totes les articulacions del cos. Fins aquí, res que no sabéssiu. Ara, allò que segurament ignoreu és que, malgrat el centenar llarg d’inflamacions que recull el diccionari general, des de la cistitis a la faringitis, la nostra protagonista d’avui no hi és. I com és això? Potser perquè no és prou greu, o no afecta prou gent? Ho desconec. Però en aquesta llista d’inflamacions diguem normatives n’hi ha de tan poc conegudes com l’orquitis (inflamació dels testicles), la pimelitis (del teixit adipós) o la tiflitis (de l’intestí cec). Conscients d’aquesta situació, la meva hipòtesi és que els abnegats servidors públics de la porra són partidaris de provocar una passa de capsulitis amb la sola intenció d’aconseguir que les estadístiques empenyin els membres de la Filològica a introduir-la al diccionari normatiu. Ni tan sols descarto que encara hagin anat més enllà i comptin que les terribles afeccions que els provoca aquesta feina tan ingrata (atonyinar manifestants), concretament capsulitis als muscles, colzes i dits, que són les extremitats més afectades, també contribueixin a elevar la capsulitis al lloc que sens dubte es mereix. Dels ulls buidats, com que no tenen nom específic, doncs ja en parlarem un altre dia.