Exercicis que pots fer durant l’embaràs

Practicar exercici físic és un hàbit saludable molt important. Aporta molts beneficis a la nostra salut física i mental; i, per descomptat, ens ajuda a veure’ns i sentir-nos millor. No obstant això, el període de gestació genera inquietuds i a vegades ens preguntem si és del tot segur. Molts especialistes ho recomanen no sols per a portar l’embaràs millor, sinó perquè és un gran aliat per a ajudar a que la recuperació post-part física, mental i de la teva figura vagi molt millor.

L’ideal és fer exercici uns 30 minuts al dia. Si no pots fer-ho cada dia, intenta-ho almenys 20 minuts, 3 o 4 dies a la setmana.

Entre els beneficis es troben la reducció de dolors d’esquena i la inflor, evita el restrenyiment, prevé i/o tracta la diabetis gestacional, augmenta la teva energia, contribueix a millorar la postura i ajuda a dormir millor.

Si abans de l’embaràs no feies molta activitat física, la gestació no és el millor moment per a començar. Si en canvi, ja practicaves esport abans, el teu cos estarà acostumat i podràs seguir amb moltes de les activitats, això sí, disminuint la seva intensitat.

Els metges ho recomanen sempre que sigui còmode i no existeixin altres condicions de salut que suggereixin el contrari. Davant qualsevol dubte de quins exercicis realitzar, millor consulta al teu metge.

Els exercicis que s’hauran d’evitar són aquells en els quals sigui fàcil caure o comportin un gran impacte, els que requereixin moviments de gir de cintura, els de contacte o aquells que impliquin salts o rebots. Tampoc és recomanable realitzar exercicis en climes càlids ni contenir la respiració per un període prolongat.

Els més recomanables en canvi són: Caminar, fer esquats de baix impacte, nedar, córrer (quan siguis experimentada i sempre prenent precaucions), spinning, l’el·líptica, aixecament de pesos amb pes moderat, el ioga i el Tai-chi.

Com veus hi ha múltiples alternatives d’exercicis per a l’embaràs que t’ajudaran a mantenir-te activa i saludable; Pren-t’ho amb calma, parla amb el teu metge i gaudeix d’aquestes activitats en aquesta nova etapa de la teva vida.

Per Estasdemoda.com