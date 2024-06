Cap de setmana amb quatre detinguts per positiu d’alcoholèmia

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut aquest cap de setmana quatre persones per positius d’alcoholèmia al volant, dos dels quals, implicats en accidents de trànsit. El primer accident va tenir lloc la matinada de dissabte a Andorra la Vella quan el conductor d’un cotxe amb matrícula espanyola va perdre el control i va sortir de la via a l’altura del punt quilomètric 3 de la CG1, a la rotonda de Prat Salit. En l’accident, de danys materials, no es va veure implicat cap altre vehicle. L’home, un turista de 30 anys, va donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,23.

El segon accident, en aquest cas amb una persona ferida, també es va produir dissabte, però a la tarda, entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula andorrana. Va tenir lloc a la rotonda del túnel les Dos Valires, a la Massana, quan el cotxe s’hi va incorporar en direcció contrària i va xocar amb la moto. El conductor de la motocicleta, de 41 anys, va ser traslladat a l’hospital. La Policia va detenir el conductor del turisme, de 78 anys, amb una taxa d’1,37 grams d’alcohol per litre de sang.

Unes hores més tard, un altre conductor, de 38 anys, va ser arrestat a Andorra la Vella amb un positiu d’alcoholèmia d’1,25. Va ser un agent fora de servei qui va donar l’avís quan el va veure circular fent ziga-zagues.

El mateix dissabte, en un control rutinari, es va detenir un altre home, de 42 anys, amb una taxa de 0,96.

La matinada de diumenge, un conductor de 18 anys que circulava amb una llum fosa i una roda malmesa va ser detingut a la capital per donar positiu a la prova de drogues al volant.





Entrava a Andorra amb droga amagada al casc

Finalment, un home de 40 anys ha estat arrestat pel Servei de Policia, els darrers dies, a la frontera del riu Runer quan entrava al país amb 2,1 grams de cocaïna. L’individu duia la droga amagada al casc de la motocicleta.