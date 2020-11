Títol: Canvi climàtic

Edat: A partir d’11 anys

Escriptor/a: HERRERO, Yayo; GONZÁLEZ, María

Il·lustrador/a: Berta Páramo

Editorial: Litera.

Es pot explicar el canvi climàtic als infants? Aquest llibre demostra que és possible i que, a més, es pot fer d’una manera clara i sincera, sense catastrofismes però sense amagar la transcendència del problema.

Les autores, amb una llarga trajectòria que les avala, plantegen quins són els aspectes clau de la situació, com la necessitat d’aturar l’increment de temperatura de la Terra i quins gasos i quines activitats humanes provoquen l’efecte hivernacle. Però també descriuen com afecten aquests canvis els diversos ecosistemes i les poblacions humanes en aspectes com la salut, les desigualtats, les migracions, i es fixen en el paper de les dones en la batalla contra el canvi climàtic i en els interessos que es mobilitzen davant aquest canvi.

Tot reconeixent que la situació és difícilment reversible, plantegen un canvi radical de manera de viure i de consumir com a única alternativa per mitigar una mica els efectes del canvi: calen accions personals, però també cal adoptar polítiques decidides per facilitar aquestes noves actituds, sense caure en les falses solucions que determinats àmbits científics i tecnològics propugnen. Tot és necessari per aconseguir una nova cultura de la Terra, que els joves lectors hauran d’adoptar necessàriament en la seva vida adulta.

Els continguts es presenten a partir d’un text inicial i un seguit de textos breus, a manera de petits blocs informatius, disseminats en les dobles pàgines del llibre, en harmonia amb les treballades imatges de Berta Páramo, una il·lustradora naturalista seleccionada aquest any a la Fira de Bolonya, que mobilitza una gran varietat de tècniques i recursos per explicar els conceptes que planteja el text i ajudar a crear els nexes entre les diverses facetes dels aspectes que s’hi tracten.

Un llibre de lectura recomanada per a tothom i que no deixa indiferent.

Per Mònica Baró. Clijcat / Faristol