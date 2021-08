Dos anys de l’esllavissada a la Portalada i una reclamació que pot arribar als 6,5 milions

Fa dos anys de l’esllavissada de la Portalada, a la CG-1, amb les obres de reparació en la recta final. És previst que s’acabin aquest mateix mes d’agost i han costat 5 milions d’euros. La determinació de la responsabilitat, que el Govern i el comú atribueixen a la propietat del terreny, continua judicialitzada.

L’executiu va avançar fa uns mesos que les obres d’estabilització de la Portalada s’acabaven aquest agost i sembla que les previsions es compliran. A partir de llavors s’haurà de fer una tasca de vigilància per a evitar possibles esfondraments.

El cap del gabinet tècnic de Territori, Josep Maria Huertas, recorda que aquestes obres formen part d’una primera fase per a la protecció de la CG-1 que consisteixen en l’estabilització del vessant sud mitjançant tot un sistema d’ancoratges de reforç, del mur de sosteniment de la carretera i la construcció d’un mur de contenció contra possibles projeccions”.

Els treballs han costat prop de 5 milions. Tant l’executiu com el comú de Sant Julià ja han iniciat els tràmits per a recuperar les despeses originades a la zona. Un informe encarregat pel Govern estableix que la responsabilitat dels fets és dels propietaris del terreny on es va iniciar. Podrien demanar 6,5 milions de reclamació.

El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, celebra que “per fi la carretera general queda totalment protegida de qualsevol risc i això és positiu malgrat els costos de tot plegat”. Posa en relleu “que no hi va haver cap mort en aquell moment”.

Dos anys de l’esllavissada

L’esllavissada es va produir poc després de les sis de la matinada del 10 d’agost del 2019 afectant la carretera i el centre comercial, Punt de Trobada, que en aquell moment encara estava tancat, tot i que hi havien treballadors a dins que van haver de ser evacuats.

El motiu va ser que el terreny de davant dels grans magatzems va patir un esfondrament i l’aigua que tenia acumulada, amb roques, va anar a parar a l’equipament comercial. No es van haver de lamentar danys personals, tot i que sí nombrosos de materials.

La carretera no va recuperar la circulació amb els carrils habituals fins 5 dies després. Durant aquests dies el trànsit per l’indret es feia de forma provisional.