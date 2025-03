Èxit de la 8a edició de l’Skimo Femenina de Pal Arinsal, la cursa popular d’esquí de muntanya de les dones

Una imatge de l’Skimo Femenina 2025 (@PalArinsal)

L’estació de Pal Arinsal ha acollit aquest diumenge la 8a edició de l’Skimo Femenina, la prova d’esquí de muntanya i raquetes de neu popular que se celebra dins el marc commemoratiu del Dia Internacional de la Dona amb l’objectiu de promoure la pràctica dels esports de neu en el sector femení. La jornada s’ha pogut desenvolupar en un gran ambient festiu en què, a més, ha estat acompanyada pels 30 cm de neu nova caiguda a la zona del Pic del Cubil (2.364 m), que era just el punt d’arribada de la prova d’esquí de muntanya.

Enguany, la jornada ha estat un nou èxit organitzatiu i de participació, i ha viscut un creixement del 9% en la xifra de participants amb un total de 341 inscripcions, refermant així la seva consolidació com una de les proves fixes del calendari de l’estació. El nombre d’homes que han volgut donar suport a l’esport femení també ha crescut exponencialment, passant dels 11 de l’edició passada als 41 d’enguany. Del total de corredors i corredores, el 42% ha participat en la modalitat de raquetes de neu mentre que el 58% ho han fet en esquí de muntanya. Així mateix, destaca la participació de 70 equips, dels quals 20 han estat de conjunts d’entre 3 i 8 membres, 23 parelles femenines, 19 parelles mixtes i 8 parelles formades per famílies.





Una competició inclusiva i de referència

Per segon any consecutiu, la cursa ha estat puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, un fet que ha atret atletes d’alt nivell. En la modalitat d’esquí de muntanya, la guanyadora ha estat l’eslovaca Nikola Matkova, que ha completat el recorregut de 4 km i 432 m de desnivell des del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil amb un temps de 37’ 33”. Neus Serracanta i Loli Mellado han completat el podi.

D’altra banda, en la modalitat de raquetes de neu, Isabel Gumbau, ha repetit la victòria de l’any passat i ha cobert els 3,4 km i 180 m de desnivell en 23’ 59’’, seguida de Maria del Pino de la Fuente i Isabel Pérez Garcia, que han quedat en 2a i 3a posició respectivament.

Tot i que només les dones han puntuat per a la classificació final, una de les novetats d’enguany ha estat la inclusió de xips de cronometratge per als participants masculins, que han pogut, així, mesurar els seus temps. També per primera vegada, el millor registre masculí de cada disciplina ha rebut un obsequi, tot i que cal recordar que els homes participen formant equips amb dones.

En el seu vessant més inclusiu, la cursa ha tornat a oferir modalitats de participació en equip, en parella o en família, així com una versió adaptada de la cursa de raquetes per a joves d’AUTEA, amb inscripció finançada per l’organització.

La jornada ha gaudit d’un ambient festiu, a la vegada que esportiu, i ha anat acompanyada d’un gran dinar de germanor on han participat corredores, familiars i amics.





Recaptació solidària per a AUTEA

Com en les edicions prèvies, la competició ha tingut també un fort component solidari destinant part de la recaptació a AUTEA, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra que treballa per a la sensibilització i millora del coneixement sobre aquest trastorn, així com per a la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA del Principat. Amb l’edició d’enguany s’han recaptat 4.500 euros, que es destinaran a programes de suport per a famílies amb infants de 6 a 18 anys i se sumen als 21.500 euros que l’entitat ja ha rebut fins al moment amb els fons recollits en les edicions anteriors.