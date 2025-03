Gina del Rio, 39a a l’skiathlon dels Mundials de Trondheim

Gina del Rio, durant l’skiathlon dels Mundials de Trondheim. Foto: Modica Nordic Focus

Aquest diumenge, l’esquiadora del Principat, Gina del Rio ha disputat la segona cursa dels Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega), l’skiathlon (10km en clàssic i 10km en patinador), prova que corria per primera vegada. L’andorrana ha estat 39a. La cursa s’ha trencat ràpidament amb el fort ritme posat per les favorites a l’inici en clàssic.

Gina del Rio passava per primera vegada per l’estadi en la primera volta (km 3,3) en la 31a posició amb 28,7 segons perduts. A la segona volta, en el km 6,6, Del Rio ja estava en un petit grup que marxava a 1.42 del cap de cursa, mentre que a la transició del canvi d’esquís per a iniciar la cursa d’skating, a la tercera volta i equador de cursa -10km- Del Rio es mantenia 41a, a 3.02.

A la cursa en skating l’andorrana trobava millors sensacions, i es mantenia al ritme de cursa i a la 41a posició, a 3.56 al pas per la quarta volta de la carrera, la primera en skating (km 13.3). A la cinquena volta (km 16.6), l’andorrana es mantenia en aquest petit grup i perdia 4.45 per passar la 42a, per a fer una lluita final en els últims 3km i completar els 20km de l’skiathlon finalment, en la 39a posició amb +5.22,7 i un crono de 53.19,8.

La cursa s’ha decidit a l’sprint amb victòria per photo finish per a la sueca Ebba Andersson (47.57,1). Amb el mateix temps, segona ha estat la noruega Therese Johaug, mentre que el podi l’ha tancat la també sueca Jonna Sundling, a 4,96 segons.





Gina del Rio, fondista: “Una cursa dura, en condicions de pluja i sobretot en la part de clàssic m’ha costat una mica i he perdut bastants posicions, però estic contenta perquè a la part d’skating m’he trobat bastant bé i he pogut agafar el ritme”.

“Una cursa on s’ha sortit molt ràpid, el primer grup se n’ha anat molt ràpid i s’ha trencat tot a la primera volta. Jo m’he quedat a un grupet i he intentat agafar el meu ritme”.

“Hi havia molt bon ambient i debutar així a una 20 i en skiathlon és molt guai i ara estic amb ganes d’aprendre i fer les coses cada cop millor”.