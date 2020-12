Canaris: Higiene i cures

Els canaris són delicats i necessiten molta cura, per aconseguir una aparença i un cant òptims.

Abans d’adquirir un canari, el primer que hem de tenir en compte és comptar amb una gàbia apropiada, que tingui una grandària almenys de 40 x 25 x 25 cm i que estigui penjada en una paret on el canari no corri cap perill i on el moviment de la mateixa sigui mínim, perquè no es danyi saltant de posador en posador.

El lloc triat a més, ha d’estar protegit del vent, del sol excessiu i fora de l’abast de qualsevol animal. És aconsellable al capvespre, cobrir-los amb una manta per a protegir-los del fred i d’insectes nocturns.

Pel que fa a la higiene, es recomana netejar la gàbia sovint (especialment les varetes, abeuradors i menjadores), ja que han d’estar nets de brutícia i d’excrements acumulats.

L’alimentació bàsica d’un canari és a base d’escaiola, així com de poma, enciam i altres complements vitamínics que ajudin a millorar el seu plomatge i el seu cant i que poden adquirir-se en botigues especialitzades. La quantitat d’aliment que se li ha de donar a un canari, no ha de ser més d’una cullera sopera al dia.

És important saber quan s’adquireix un canari que el sexe està lligat al cant, per la qual cosa si es desitja que canti, s’ha de triar un mascle.

Per Wikipets.es