Quina roba portar per a córrer amb fred

Tret que siguis un addicte al running, sortir a córrer costa molt, i si és amb fred, encara més. Per això, si portes un extra de motivació, ho agrairàs. Així que a part d’una roba adequada, no oblidis acompanyar-te de bona música, que sempre et farà més amena qualsevol activitat.

Quan se surt a córrer i fa fred, sovint ens trobem amb el dubte de què posar-nos. O optem per portar molta roba i anar traient capes a mesura que vas entrant en calor, per la qual cosa després serà incòmode transportar la roba, o bé, vestir-se per a no treure’t res, i que els primers minuts es converteixin en un calvari.

Aleshores, què és millor? Abrigar-se o no?

No et preocupis, veurem quina és la indumentària ideal per a aquestes dates i sobretot, per a les baixes temperatures.

Quina roba portar quan corres fregant els 0 °C?

Si ets dona, comença amb un sostenidor/top esportiu transpirable.

esportiu transpirable. La capa següent podria ser una samarreta de màniga llarga de gruix mitjà , de polièster o fins i tot llana d’ovella merina (perquè no et comenci a picar el cos).

, de polièster o fins i tot llana d’ovella merina (perquè no et comenci a picar el cos). Damunt de la samarreta de màniga llarga posa’t un paravents que quedi lleugerament ajustat però sense molestar.

que quedi lleugerament ajustat però sense molestar. Per als peus, tria uns mitjons transpirables que arribin fins als genolls . N’hi ha de molts tipus, però val la pena invertir en un bon material, que escalfin bé els peus sense que engruixin massa i puguin ocasionar rascades.

. N’hi ha de molts tipus, però val la pena invertir en un bon material, que escalfin bé els peus sense que engruixin massa i puguin ocasionar rascades. Els pantalons, que siguin tèrmics. L’ideal són les malles tèrmiques per a hivern i sobretot, que s’ajustin bé a les cames alhora que transpirin sense deixar que el fred penetri.

per a hivern i sobretot, que s’ajustin bé a les cames alhora que transpirin sense deixar que el fred penetri. Els guants també serien una bona opció. També hi ha guants per a running , lleugers, amb bona adherència per si has de beure durant l’entrenament, i tèrmics.

, lleugers, amb bona adherència per si has de beure durant l’entrenament, i tèrmics. El barret. Sol ser un bon aliat, ja que, a més de no agafar fred, fa que les teves orelles estiguin sempre bé calentetes (i sol ser primordial).

