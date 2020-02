El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat inicia aquesta setmana una campanya a les xarxes socials i cinemes per acostar la Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) a la ciutadania. El text legislatiu, aprovat per unanimitat al Consell General el 2018, té com a finalitat avançar en la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible.

En aquest sentit, la campanya preveu la publicació de quatre càpsules de vídeo a les xarxes socials, així com la projecció d’aquestes als cinemes. El primer vídeo resumeix els punts de la llei que permeten avançar cap a la mobilitat sostenible, l’edificació eficient així com la promoció de les energies renovables. En la segona càpsula s’exemplifica la utilitat per a les famílies i la seva economia domèstica de la posada en marxa del certificat energètic.

En el tercer vídeo es promocionen els reptes i oportunitats que brinda la llei amb el desenvolupament d’un nou model energètic. Finalment, el darrer vídeo vol acostar a la ciutadania l’aposta per les energies renovables i l’auto abastiment energètic.

De manera paral·lela a aquesta campanya, dirigida a la ciutadania, el Ministeri també preveu seguir apropant la Llei i els reglaments que se’n desprenguin als col·lectius implicats.