Les estacions d’esquí i muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han estrenat una nova versió dels mapes 3D interactius. El nou format d’aquests mapes, accessibles a través dels webs i de les aplicacions de les estacions, millora la navegació per l’entorn virtual de les instal·lacions, dota de més rapidesa la consulta dels serveis que s’ofereixen als visitants i reforça el caràcter interactiu de la navegació.

A més, els nous mapes 3D incorporen noves funcionalitats destinades a facilitar l’experiència dels visitants de les estacions, tant en la temporada d’hivern com en la d’estiu. D’aquesta manera, els mapes estan sincronitzats en temps real amb el comunicat de neu de cada estació i això permet consultar l’estat d’obertura de les pistes i dels remuntadors, a més de filtrar la cerca segons els interessos o activitats que s’hi vulguin desenvolupar.

Per a totes aquelles persones interessades en l’esquí de muntanya, els nous mapes incorporen també el traçat dels 18 circuits d’aquesta disciplina disponibles a les estacions d’FGC. Els visitants només han de seleccionar el circuit que vulguin fer i el mapa dona la informació relativa al nivell de dificultat, el temps i longitud del traçat, i una descripció de l’itinerari.

Ferrocarrils facilita, d’aquesta manera, la pràctica d’aquesta disciplina dins els dominis esquiables de les seves estacions d’esquí i muntanya i al seu entorn proper accessible des de les estacions. En aquest sentit, Ferrocarrils ha creat aquesta temporada un nou forfet d’esquí de muntanya d’FGC que permet l’accés diari il·limitat a un total de 10 circuits abalisats expressament d’acord amb les necessitats específiques d’aquesta disciplina repartits entre les estacions. El forfet també inclou dues pujades per dia amb qualsevol dels remuntadors de les estacions.

Les millores en els mapes 3D de les estacions d’FGC han estat desenvolupades per la plataforma Skitude, especialitzada en crear solucions tecnològiques per estacions d’esquí i en desenvolupar eines per monitoritzar i compartir experiències entre esquiadors.

La transformació digital de les estacions i la gestió sostenible

Totes les estacions d’esquí i muntanya d’FGC treballen actualment en el procés de transformació digital completa de les instal·lacions i dels processos de captació i fidelització de clients de totes les seves estacions. L’evolució en l’àmbit digital es traduirà en un impacte molt positiu per al territori i els seus visitants, ja que farà possible desenvolupar noves propostes de valor.

Pel que fa a la informació a l’usuari, el procés de digitalització garanteix connectar més i millor amb el públic objectiu, com són els joves mil·lenials: una generació digital, hiperconnectada i amb uns alts valors socials.

En aquest sentit, les millores dels mapes 3D interactius de les estacions i la inclusió de tota la informació dels serveis de les estacions certifiquen l’aposta de Ferrocarrils per una comunicació més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. D’aquesta manera, els mapes de les estacions deixen d’imprimir-se però són consultables a les pàgines webs i a les aplicacions, amb tota la informació necessària actualitzada, i amb el conseqüent estalvi de recursos i una gestió ecològicament més sostenible.