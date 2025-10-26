Ladislau Baró impartirà la lliçó inaugural de l’acte d’obertura de curs a la UNED de la Seu

El Ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern d’Andorra, Ladislau Baró, pronunciarà la lliçó inaugural de l’acte acadèmic d’obertura del curs 2025-2026 al Centre Associat de la UNED a la Seu d’Urgell. L’acte es durà a terme dijous vinent, 30 d’octubre, a les 19:30 hores, a la Sala de la Immaculada.
A l’acte també hi intervindran els principals representants institucionals tant de la UNED com de l’Ajuntament de la Seu, que parlaran de les dades principals d’aquest nou curs i de l’oferta actual d’aquest centre, que actualment compta amb un ampli ventall de graus i d’altres estudis amb reconeixement oficial.
Ladislau Baró Solà, nascut l’any 1961, va iniciar la seva trajectòria política com a ministre d’Educació i Cultura d’Andorra entre 1990 i 1991. En aquella època va participar del procés constituent del Principat, com a membre de la comissió legislativa, que va culminar en l’aprovació de la Constitució d’Andorra l’any 1993. Baró destaca per la seva dilatada trajectòria com a conseller general des de fa més de tres dècades, en què ha ocupat diferents responsabilitats en els grups dels quals ha format part. Entre el 1993 i 1997 va ser president del Grup Parlamentari AND, de 2009 i al 2011 va ser president suplent del Grup Parlamentari Reformista i del 2011 al 2019 va encapçalar el grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, partit en el qual segueix militant actualment.
En l’àmbit acadèmic, Ladislau Baró és llicenciat en Història Contemporània i en Geografia humana, en tots dos casos per la Universitat de Barcelona, i també en Ciències Polítiques i de l’Administració (per la UAB) i en Dret (per la UOC). A la UNED hi ha estat professor de Sociologia i Ciència Política durant dotze anys. Unes tasques que ha combinat amb la seva feina com a advocat.