Sembla que hi haurà sociosanitari, a Ordino o en un altre lloc

El cap del Govern, parlant sobre el futur centre geriàtric (ATV)

El Govern aposta per l’atenció domiciliària per a la gent gran, però també calen centres sociosanitaris per l’envelliment poblacional. Per tant, el projecte per a construir un centre geriàtric tirarà endavant, sigui a Ordino o en una altra parròquia. Ho ha assegurat el cap de Govern pocs dies després que el Comú ordinenc anul·lés la votació del plec de bases per manca de suport.

Xavier Espot, en tot cas, deixa la porta oberta a l’opció de construir el centre a Ordino. “La paella pel mànec la té el Comú d’Ordino, però tampoc em consta que ells ho hagin descartat. S’ha posposat la decisió perquè es considera que s’ha de treballar millor”. Per tant, segons el cap del Govern, “una infraestructura d’aquestes característiques segueix a l’ordre del dia per part del Comú d’Ordino.”