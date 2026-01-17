CalçotApp, la casa digital de la calçotada que traça el mapa d’un “àpat nostrat” a Catalunya

No totes les idees neixen quietes. Algunes s’encenen mentre el món avança a 90 quilòmetres per hora per l’autopista. La d’en Gerard Cañellas i Arnau Pérez de Tudela es va gestar al cotxe, en un trajecte qualsevol entre l’Alt Camp i el Tarragonès, amb l’emissora RAC1 de fons i l’anunci del tret de sortida de la temporada de calçots. Aquell missatge radiofònic va fer de detonant: si la calçotada és un ritual de país, on era el mapa digital que la fes visible i entenedora?
Cañellas, nascut a la Riera de Gaià, periodista de formació i membre de l’agència Acomunica -amb seu a Altafulla-, va pensar immediatament en EsmorzApp, l’aplicació que geolocalitza establiments d’esmorzars de forquilla. Si existia una eina capaç d’endreçar un univers tan popular com el dels esmorzars per a sucar-hi pa, com podia ser que la calçotada, amb tot el seu pes cultural i emocional, no tingués res semblant?
La intuïció va ser instantània. Cañellas la va compartir amb Pérez de Tudela, vallenc, propietari d’Acomunica i profund coneixedor del territori i de l’univers calçotaire. I d’aquella conversa mig casual, mig visionària, en va sorgir un compromís: omplir un buit digital que ningú havia afrontat encara, una eina que posés ordre allà on fins ara predominava el boca-orella, la intuïció i la memòria col·lectiva. “És un projecte que hem construït a poc a poc, i que ha acabat prenent forma després d’un any de treball”, explica Cañellas a VIA Empresa.
Així va prendre forma CalçotApp, presentada el passat 18 de desembre de 2025 al Mas Boronat de Salomó i disponible per a iOS i Android. L’aplicació vol ser la casa digital de la calçotada, un punt de trobada que connecti usuaris, productors, restaurants, marques de salsa i establiments de calçots cuits. El seu nucli és un mapa interactiu que localitza més de 500 establiments arreu de Catalunya, cadascun amb una fitxa completa i dades de contacte.
Actualment, CalçotApp ja reuneix 1.240 usuaris i registra pics de fins a 300 usuaris únics en un sol dia quan apareix als mitjans o envia notificacions. L’aplicació és gratuïta, però incorpora formats publicitaris -com ara bàners- pensats per a marques que volen arribar a un públic clarament interessat en la calçotada. Per a qui prefereixi una experiència sense anuncis, els impulsors han activat una versió prèmium de 9,99 euros anuals o 0,99 mensuals, que permet navegar de manera neta i contribueix a sostenir la iniciativa. “Ben aviat incorporarem més beneficis i funcionalitats per als subscriptors que s’acullen a la versió prèmium”, anuncia Cañellas.
Però, per a validar la necessitat real del projecte, els cofundadors van dur a terme una enquesta amb més de 500 respostes. El diagnòstic és clar: el consumidor estima la calçotada, però desconeix els seus segells de qualitat. Un 40% dels participants no sap què és la IGP Calçot de Valls i un 63% desconeix la IGP Pa de Pagès Català.
Les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) són distintius oficials que acrediten l’origen, el mètode de producció i la qualitat d’un producte vinculat a un territori concret. Malgrat això, només un 20% dels enquestats es fixa en aquest segell quan compra calçots, tot i que el 90% assegura adquirir-los al pagès o en botigues de proximitat. “Això ens confirma que cal molta més pedagogia. Hem de donar més visibilitat a les IGP”, defensa Cañellas.
L’estudi també radiografia com es viu la calçotada al país i revela un hàbit molt més estès del que sovint es percep. La meitat dels enquestats en fa entre tres i quatre l’any, un 30% en fa dues, i prop d’un 10% en fa més de cinc. El 56% opta per fer-les a prop de casa, però un 40% es desplaça lluny per a viure l’experiència. Malgrat aquesta estacionalitat marcada, més del 50% vol estar informat durant tot l’any del que passa al món de la calçotada, i més del 70% assegura que es descarregaria una aplicació com CalçotApp.
La Redolta, el fil que manté la tradició desperta tot l’any
La voluntat pedagògica de Cañellas i Pérez de Tudela ha empès el projecte a anar molt més enllà d’un simple directori. Per això, CalçotApp incorpora La Redolta, un canal de continguts que funciona com un petit “blog” gastronòmic. El nom remet a la branca de la vinya amb què es couen els calçots i simbolitza, precisament, el lloc on es cou tot: el relat, la tradició i la comunitat. L’objectiu és mantenir viva la conversa durant tot l’any, més enllà dels mesos de desembre, gener, febrer, març i abril, amb reportatges, curiositats, peces d’opinió i altres continguts.
La Redolta s’alça com un canal que vol mantenir viva la conversa durant tot l’any, més enllà dels mesos de desembre, gener, febrer, març i abril
“Publiquem articles amb la nostra signatura, però també ens agradaria donar veu a col·laboradors gastronòmics que ens ajudin a ampliar el relat”, resumeix Cañellas. Aquesta aposta editorial es complementa amb una presència activa a les xarxes socials, portals on l’equip publicarà continguts divulgatius per a reforçar la comunitat i desestacionalitzar l’interès pel món de la calçotada. I la proposta no s’atura aquí: CalçotApp es concep com una eina evolutiva, amb actualitzacions futures que podrien incorporar una botiga en línia per a adquirir productes dels negocis adherits o un fòrum d’usuaris per a compartir fotografies, recomanacions i experiències al voltant del calçot i la gastronomia catalana.
Tecnologia, inversió i complicitats
El suport i desenvolupament tecnològic de l’aplicació ha anat a càrrec de l’empresa vendrellenca Goil, i ha requerit d’“una inversió inicial important, uns quants milers d’euros”, assenyala Cañellas. “Si hagués anat a càrrec meu, jo soc un zero a l’esquerra en informàtica”, afegeix entre riures. Per a poder-la assumir, els impulsors van dissenyar un pla de patrocini amb marques estretament vinculades al sector: Domenio Wines, Embotits Bundó, Salses Fruits i Mas Boronat (amb aquest darrer, l’acord és a punt de tancar-se).
Cañellas: “No teníem cap precedent ni cap resultat per a ensenyar. Hem hagut de vendre una idea que encara no existia”
A més, el projecte s’articula sota el paraigua institucional de l’Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç de Valls i la IGP Calçot de Valls, que han acompanyat la iniciativa des del primer moment. “No teníem cap precedent ni cap resultat per a ensenyar. Hem hagut de vendre una idea que encara no existia”, reconeix Cañellas. “Però, malgrat assumir molts procediments a cegues, la il·lusió pel projecte ha pesat més que els obstacles”, assegura.
La presència amb un petit estand a la Festa de la Calçotada de Valls, el pròxim 25 de gener, esdevindrà un altre impuls clau. Però, quan se’ls demana mirar més enllà de la temporada, tots dos toquen de peus a terra: la seva feina principal continua sent a Acomunica i no hi ha cap pressa per a convertir CalçotApp en una gran empresa. “No hi penso gaire, però tampoc tanquem cap porta. Si es fa gran, seguirem”, diu Cañellas. En un horitzó de dos o tres anys, els emprenedors no descarten ampliar l’equip ni incorporar noves funcionalitats, però sense perdre el nord. Perquè el propòsit ja no admet matisos, i difondre el mapa d’un “àpat nostrat” a Catalunya és, al capdavall, la raó de ser d’aquest projecte.
Natàlia Bosch. Periodista