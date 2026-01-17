La fruita, beneficiosa per a la pell

Menjar fruita i verdura és saludable per a l’organisme, però, a més a més, fomenta la bellesa. Les persones que mengen amb regularitat aquest tipus d’aliments presenten un to de pell més saludable i també una lluentor més sana, segons diversos estudis, tal com ha posat de manifest l’Associació Espanyola de Dermatologia en alguns dels seus articles. La fruita és una de les fonts més importants de vitamines, B, D, E i vitamina C, aquesta última que s’inclou, especialment, en els cítrics, com les taronges, les mandarines, les llimones, però que també hi és present de manera molt notable en el meló, en el kiwi o la maduixa o maduixots.
La fruita hauria de ser un element imprescindible de la nostra dieta diària. Un dels elements bàsics de la fruita és el contingut d’aigua, un element que està directament relacionat amb l’efecte diürètic. Els nutrients més abundants de la fruita fresca són els hidrats de carboni, existents en forma de sucres simples, naturals i sans, com és la fructosa.
De la fruita, també destaca l’aportació de fibra, especialment de pectina. Bellesa i salut es combinen, doncs, quan mengem fruita.
Per Tot Granollers