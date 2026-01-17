Els Reis van portar neu i fred

Dos aliats es van posar d’acord tot just passar Cap d’Any. Una depressió anomenada Francis va començar a caminar des de l’Atlàntic cap a Galícia i Portugal. Per altra banda, una massa àrtica, en paral·lel es va anar desplaçant també cap al nord de la península Ibèrica i França. El xoc va propiciar precipitacions de neu a cotes baixes i, fins i tot, zero.
En el cas de Catalunya, els valors de temperatura fins dimecres dia 7 (dia de redactat de l’article) van baixar fins a 15 a 17 sota zero a diversos observatoris del Pirineu situats a cotes altes. En algunes valls es van registrar valors de 8 a 12 sota zero. A l’interior, registres de 5 a 10 sota zero amb algunes excepcions. Al prelitoral, valors de 0 a 5 sota zero. A la costa, mínimes de -2 a 5 positius les més altes.
Aquest va ser un dels aspectes cridaners. L’altre, sens dubte, és la nevada que va portar una vigília de Reis per a recordar a les comarques de Lleida, Tarragona i interior de Barcelona.
La nit del 4 al 5 la neu feia acte de presència a l’Aragó i va anar entrant cap a Catalunya. El Pla de Lleida i interior de l’Ebre van ser les primeres comarques emblanquinades. Durant el matí va anar agafant cos i estenent-se a la Catalunya central i Camp de Tarragona. Durant el matí es va veure nevar a prop del Delta de l’Ebre. Al migdia la neu feia acte de presència en indrets tan poc habituals com Reus, Tarragona ciutat o el Cap de Salou. En cap cas fent gruix a terra. Els gruixos oficials del Servei Meteorològic de Catalunya van arribar als 10 cm a Rocallaura, Urgell.
En observatoris no oficials o amb mesures espontànies una mica fiables, destaquen els 12 cm de St. Martí de Tous o els 9 de Sta. Coloma de Queralt. El límit est i nord-est de la neu (volves o menys de 2 cm) va ser el Penedès, interior del Baix Llobregat, zona propera a St.Llorenç del Munt i l’Obac cap al Vallès Occidental, Cingles de Bertí i Montseny cap a l’oriental, Moianès i Osona.
El centre i nord d’Europa es va emportar la part més intensa de fred i neu. Algunes persones afectades, fins i tot amb alguna víctima mortal i valors de 20 a 40 sota zero als observatoris “premium” amb -39.9°C a Savukoski, Finlàndia, -30.3°C La Brévine, Suïssa, -27.7°C Les Pontets, França o -25.7°C Liebenau-Gugu, en el cas d’Àustria.
Per Francesc Mauri