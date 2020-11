Caiguda de cabell i Covid-19, com afecta i com posar-li remei. Pren nota!

Cada any succeeix el mateix… Després de les bones sensacions de viure un estiu genial, gaudint de cada minut del dia i molts dels de la nit, arriba el moment de tornar a la realitat… I aquesta realitat (a nivell de bellesa) torna en forma de taques facials i de caiguda del cabell. Enguany, no obstant això, ha entrat en joc un nou factor: la Covid-19. T’expliquem com afecta la Covid-19 a la caiguda del cabell i com posar-li remei.

Els experts ja venien detectant una major caiguda i pèrdua de massa capil·lar des del confinament, però ara han saltat les alarmes en totes aquelles persones que han sofert el coronavirus: una caiguda de cabell aguda i alarmant.

Així és la caiguda del cabell per la Covid-19

Es tracta d’una caiguda del cabell molt pronunciada en un període curt de temps ocasionada perquè el virus danya l’arrel dels fol·licles pilosos i interromp el seu cicle de creixement, provocant una caiguda massiva del cabell als dos o tres mesos de patir la infecció. No obstant això, no t’alarmis! Té un bon pronòstic i el cabell es regenerarà de manera natural sempre que la nostra dieta aporti els nutrients necessaris per a fer-ho: vitamines, aminoàcids i minerals necessaris per a sintetitzar la queratina (proteïna constituent del cabell).

“Moltes persones que han patit Covid-19 estan sofrint fortes caigudes de cabell derivades d’una anèmia. En aquest cas cal fer un estudi analític per a saber quines són les manques que té i aplicar un tractament a base de vitamines o altres suplements nutricionals”, recomana el doctor Antonio Ortega, dermatòleg de Clínica Menorca.

Però no tot és Covid-19

Segons Xevi Jubany, director tècnic de la marca de cosmètica capil·lar KIN Cosmetics, encara que és cert que la caiguda no pot evitar-se perquè els fol·licles necessiten renovar-se, sí que podem evitar que el cabell es parteixi amb facilitat i incentivar que els nous pèls que surtin durant la renovació capil·lar tinguin un aspecte més saludable. Per a això, afirma Xevi, “és necessari començar per recuperar la salut del cabell danyat triant tractaments que aconsegueixin reestructurar i restaurar la fibra capil·lar des de l’interior”.

Tips per a la cura capil·lar

Per a mantenir un cabell saludable i sense caiguda recordem els següents consells:

Una dieta equilibrada i saludable; és clau per a donar-li al cabell tots els nutrients que necessita per a créixer. Sobretot, aminoàcids, vitamines i minerals necessaris per a la síntesi de queratina (proteïna del cabell).

Protegir-ho de les agressions externes; en particular, durant l’estiu. És important evitar exposicions prolongades del cabell al sol.

No abusar de l’assecador ni la planxa, ja que sotmeten al cabell a temperatures molt altes que el danyen i ressequen. Limita el seu ús el més possible.

Tints i descoloracions; són agressius per al cabell, i els experts aconsellen una freqüència mai inferior a un mes.

Tallar-lo amb freqüència: Una vegada al mes és la freqüència ideal per a mantenir les puntes sanes. Complementa la teva rutina amb banys d’hidratació setmanals.

Per bellezactiva.com