Els Lleó heu de deixar de queixar-vos de la sort en el treball del 9 al 15 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

L’amor també t’ensenya a ser més tolerant, mostra’t més comprensiu, dóna sense esperar res a canvi i fixa’t com milloren les coses. Treball: compleix el teu horari i no perdis el temps perquè pot haver-hi algú comptabilitzant, estigues alerta.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Un detall sense importància per a tu pot ser de gran valor per a la persona que l’està esperant, hi ha gestos que enamoren. Treball: encara que et costa demanar, fes-ho; les teves aspiracions es convertiran en els desitjos dels altres. Dies favorables, aprofita.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Ves amb compte amb el que demanes, perquè tens moltes possibilitats que es realitzi. Sigues conseqüent amb els teus desitjos. Treball: alerta amb provocar una circumstància confusa ficant-te on no et demanen, perquè no sabràs com reaccionar.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si els teus sentiments estan confusos, hauries de parar-te a meditar. No busquis respostes immediates i sigues pacient. Treball: si busques reconeixement professional i et frustra no obtenir-ho, aborda la qüestió des del teu interior. Augmenta la teva autoestima.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

No confonguis la sinceritat amb disparar tota l’artilleria de retrets acumulats, ja que la teva forma de veure les coses és subjectiva. Treball: deixa de queixar-te de la teva sort, aprèn a viure cada moment de forma intensa i quan caiguis, aixeca’t amb més afany. Supera’t.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Considera l’amor que et donen com un dels més valuosos tresors, es tracti de la família, d’amics o de la teva parella, protegeix-lo i cuida’l. Treball: una setmana molt moguda, per l’acumulació de tasques pendents i desplaçaments que alteren el teu ritme de treball.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Estaràs més pendent del que desitges que del que has de complir. Vigila amb la teva salut, es podrien espatllar els teus plans del cap de setmana. Treball: revisa a fons els detalls de les gestions que emprenguis, la confusió continua sent la teva debilitat.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Anar a fons dels processos emocionals t’ajuda a comprendre algunes experiències. Estàs en el bon camí. Treball: afluixa una mica la marxa i deixa de costat els assumptes que no són prioritaris i posa’t els que tenen més urgència.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tingues paciència i aprèn l’art de la conquesta pas a pas, sentint l’emoció. No pretenguis tenir raó costi el que costi. Treball: els errors s’han de corregir en el moment, no els deixis passar, perquè les conseqüències arriben quan menys et convenen.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La teva actitud positiva davant d’un enfrontament serà el que t’ajudarà a lliurar-te de la negativitat. Treball: fes canvis sense por a semblar incompetent. Aquesta setmana demostraràs més la teva capacitat de lideratge i la teva professionalitat.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies tens els astres al teu favor. Aprofita la ratxa per ampliar les teves expectatives sentimentals. Treball: si t’has passat, disculpa’t el més aviat possible, i si ets tu qui ha d’encaixar el mal rotllo, supera-ho, passes moltes hores compartint emocions.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Com que el cap de setmana es presenta tronat, tracta de preveure-ho i superar-ho amb enginy i molt afecte. Treball: opta per recuperar les ganes de superar els problemes i canviar d’actitud. Sincera’t amb qui tinguis més confiança, compartir ajuda.